El CPE reemplaza a maestros en paro por personal sin título docente y genera caos, desorden, protestas y conflictos entre directivos, padres y supervisores

En la provincia de Santa Cruz, a raíz de los paros de los gremios docentes (ADOSAC y AMET), se ha generado, no solo una crisis desde lo institucional entre el gobierno y los representantes, debido al desacuerdo salarial, el cierre de paritarias y la asignación por decreto de aumentos salariales, sino, una crisis educativa a partir de los paros implementados por la ADOSAC y el agravante de todo este cuadro conflictivo fue la decisión del Consejo Provincial de Educación de suplir a los maestros en paro con personal sin competencias pedagógicas ni didácticas e inclusive en algunos casos sin idoneidad para cumplir la función docente.

El problema decanta en un malestar generalizado. Por parte de los padres llegan a las escuelas a dejar a sus hijos y se encuentran con los docentes que faltan por estar de paro, otros por razones de salud y descubren que hay docentes sustitutos que no tienen las competencias para estar frente al aula de sus hijos.

Otro gran conflicto en la comunidad educativa se genera a través de los “grupos de información” donde se informan paros o qué grados tienen o no clases. Cuando las familias llegan a las escuelas, se enteran que contrariamente a lo informado en las redes, el docente no está, no llega o ha dado parte de enfermo y esto genera un gran revuelo en las puertas de los establecimientos, porque la actividad escolar, de alguna manera, es un ordenador de la vida familiar.

En las escuelas debido al paro, las carpetas médicas y otras razones, la mitad o más de los docentes, faltan diariamente. Esto agrava la situación de los Directivos que deben asistir y cumplir con las tareas administrativas, que les insume la mayor parte del día, suplir tareas de la secretaría, docente y hasta la de los auxiliares que también por razones gremiales o personales no asisten y obliga al directivo a tareas como atender la puerta y los teléfonos, ante la falta del personal dedicado.

Los padres, hacen catarsis con los Directores y Vice (cuando la escuela lo tiene a este último, porque hay muchos colegios sin vice), se enojan, los amenazan y hasta concurren al CPE a plantear sus quejas, por los desastres que se viven en la escuela de sus hijos, producto, necesariamente, del desorden político-administrativo de la cartera de Educación.

EL Consejo Provincial de Educación, en vez de ayudar en esta circunstancia, manda a los Supervisores a presionar a los directivos, quienes no se pueden quejar por el ingreso irrestricto de personal sin capacidad docente, los cuales se presentan en las escuelas en la mayoría de los casos, sin aviso previo ni alguna notificación escrita de las autoridades.

Es en ese marco donde aparecen personas con títulos terciarios y/o universitario, pero sin la correspondiente competencias pedagógica ni didácticas y pasan a estar frente a un aula, en algunos casos, en ramas diametralmente opuestas a su especialización profesional (Ejemplo: un agrónomo a dar lengua).

Fuera del marco normativo

El Acuerdo Nº 0602 del 12 de diciembre del 2007 en su Art 12 y desde el inc f, establece claramente cuál es el marco normativo ante la no presentación de aspirantes a un cargo y las designaciones de horas cátedras y cargos no jerárquicos en los Art 13 y 14 del mismo Acuerdo.

El Inc f claramente define el mecanismo de convocatoria previa para ocupar cargos en la docencia provincialpara lo cual cual se deben remitir los ofrecimientos a la Secretaría Técnica, quien la enviará a la Dirección de los establecimientos y allí el Directivo realizará la comunicación directa con el docente según el orden de mérito en su poder.

El Acuerdo Nº 0602 del 12 de diciembre del 2007

Si luego de un tiempo no existen aspirantes, la Dirección provincial debe solicitar a la Junta de Clasificación un llamado a Inscripción especial de docentes que no están mencionados en el listado. Y a continuación el Acuerdo establece los plazos y el procedimiento administrativo concurrente a lograr que, ante la falta de un aspirante a cubrir el cargo, sea un docente no inscripto, quien supla la necesidad.

Agotado todos los pasos previos, el CPE deberá publicar el ofrecimiento en los Institutos de Formación Docentes, en Universidades y medios de comunicación y cuando acudan al llamado la Junta de Clasificación deberá abrirle un legajo, asignarle el cargo según las competencias observadas y el aspirante deberá tomar conocimiento ante la Comisión de Ofrecimiento y el colegio asignado.

Nada de esto se cumple. El Consejo Provincial de Educación, salteó todos y cada uno de los pasos establecidos en la reglamentación generada por ellos mismos y promueve el ingreso irrestricto de docentes que provienen de otros lugares del país, sin la debida evaluación ni experiencia profesional, otros con títulos terciarios sin idoneidad pedagógica o didáctica y en muchos casos las personas se presentan a los directivos de los colegios, sin autorización escrita para iniciar las funciones docentes. (Agencia OPI Santa Cruz)