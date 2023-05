El Radicalismo dividido, la oposición diezmada y nuestra predicción de que Vidal era el “Caballo de Troya” del kirchnerismo, se hace cada vez más evidente

(Por: Rubén Lasagno) – Mientras Javier Belloni, Pablo Grasso y Fernando Cotillo, siguen buscando adhesiones de intendentes y armando grupos de apoyo para las elecciones del 2023, la oposición se desintegra detrás de la opción “Vidal si, Vidal no”.

El maniquísmo opositor, la incoherencia funcional de quienes debería estar preocupados por trazar un plan de gobernabilidad, en vez de contribuir a la lucha de egos que nos proponen como único escenario posible, está logrando el gran objetivo del oficialismo: ver autoflagelarse a los de enfrente, en una pelea estéril que tiene un solo final: colmar la paciencia de un electorado harto de las estupideces de quienes deberían estar preocupados por Santa Cruz y no por ellos mismos.

La entrada en el escenario político del SER, intentando alianzas con los partidos de la oposición, ha marcado un derrotero interesante de analizar, no solo porque dejó instalada una duda más que razonable entre los votantes, sino porque oportunamente, cuando todo esto comenzaba, anunciamos que Claudio Vidal era el “Caballo de Troya” usado por el kirchnerismo para destruir a la oposición en la provincia.

Y así se rompió

- Publicidad -

Tengamos en cuenta lo ocurrido en las últimas horas/días a partir de la decisión de Roxana Reyes y Eduardo Costa, de no admitir al SER de Claudio Vidal como parte de la coalición de partidos que buscan competir con el kirchnerismo en las elecciones de este año.

Aparentemente los partidos minoritarios de Juntos por el Cambio habrían decidido no aliarse con el petrolero, excepto el PRO, quien seguiría vinculado con el SER. En las últimas horas, han aparecido radicales de todos los espacios, exigiendo que Eduardo Costa llame a una Convención para decidir la alianza o no al partido de Vidal y del otro lado de la UCR dan por hecho que no incluirán al SER, porque el tema ya está decidido.

Todo este barullo político en la oposición ha concretado uno de los principales objetivos del oficialismo: fragmentar la oposición, atomizarla, transformarla en muchos pedacitos más pequeños que si no están juntos, pierden el empuje que da la unidad como factor de fuerza en base a la cohesión. Y para eso hubo un factor clave: el SER del petrolero Claudio Vidal.

Claudio Vidal del SER Santa Cruz junto a Loma Avila de Chubut – Foto:

Sin duda el acercamiento de JxC al petrolero, desencadenó una serie de reacciones en cadena que dañó literalmente a la oposición política, hoy más debilitada en Santa Cruz que en el 2019, cuando el propio Vidal con su partido ayudó a llegar a la actual gobernadora Alicia Kirchner.

Ficha limpia…?

Recordemos que inicialmente, allí por mediados del año 2022, quien avanzaba en alianza de Juntos por el Cambio con el SER, era Eduardo Costa y quienes se oponían al acuerdo, eran precisamente, todos los partidos que componían esa alianza (UCR, CC-ARI, Encuentro Ciudadano, Pro, etc).

La resistencia dentro de JxC se basaba en aspectos de tipo funcional. Vidal nació en el kirchnerismo, en el Congreso votó todo a Máximo Kirchner y en la provincia, por tres años sus diputados no le dieron vía libre a un solo proyecto de la oposición, votando todo con el oficialismo y hasta rechazando la propuesta de “Ficha Limpia”, que propulsaban Encuentro Ciudadano y el ARI, especialmente.

Este conjunto de datos, aquí resumidos casi esquemáticamente, pusieron muchas barreras entre el acuerdo que impulsaba Costa y la negativa a convalidar esa unión, por parte de los partidos más pequeños que conforman la alianza electoral de Juntos por el Cambio.

Además del alineamiento político y legislativo del SER con el Frente de Todos y el detalle que enunciamos más arriba, muchos de los dirigentes de JxC, no vieron con buenos ojos los antecedentes que arrastra Vidal, involucrado junto con su sindicato en un tiroteo en Caleta Olivia, donde falleció un hombre de la UOCRA y tras lo cual la justicia le quitó todo tipo de responsabilidad en lo personal, pero no en lo institucional; los fondos que utiliza para la campaña de parte del gremio, sin explicar su procedencia; tampoco vieron complacidos, las maniobras efectuadas por el petrolero para implementar en la provincia los “mataderos municipales”, asociados a intendentes y donde comercialmente estaba vinculado con el estanciero Alejandro Berasuluce, investigado en causas por estar vinculado con el delito de abigeato y venta de lana de la Estancia Alquinta.

Finalmente y tal como lo anunciamos en este medio, ni bien comenzó a plasmar la idea Vidal de los frigoríficos, sin la autorización política del krichnerismo, los intendentes que se habían mostrado complacidos con la iniciativa, le retiraron el apoyo y Vidal se enojó.

Esta fue la gota que colmó el vaso y desde ahí comenzó a transitar un camino político que lo llevó a ver la posibilidad de conectarse con la mayor oposición política de la provincia, teniendo en cuenta que solo, era imposible lograr su principal objetivo: la gobernación de la provincia. Pero aún así, el petrolero no dejó de tener expectativas de apoyar el kirchnerismo nuevamente, solo que no le permitieron ser candidato a gobernador hasta allí llegó su insistencia.

Todo esto era analizado puertas adentro de Juntos por el Cambio y le impedían a Eduardo Costa convencerlo que unirse al SER.

Entonces Claudio Vidal comenzó a reunirse por separado con cada uno de ellos y no se sabe bien si solo con palabras u ofreciendo apoyo económico concreto, muchos de estos partidos internos de JxC, comenzaron a ver en el SER “una necesidad” de aliarse para derrotar al kirchnerismo, sin explicar a costo de qué, debía suceder.

Antes no, después si, ahora no…

Cuando Eduardo Costa y Reyes vieron que Vidal se transformaba en un verdadero peligro para su vocación de poder, el empresario giró 180º y buscó abortar la alianza con el SER. Lo demás es reciente: le ofreció al petrolero ir de Vice de Reyes, en la seguridad de que el sindicalista no aceptaría y hace dos días Costa formuló un rechazo por escrito al acuerdo que, en teoría, todos estaban de acuerdo, menos el PRO.

Hoy la oposición es una verdadera bolsa de gatos y el gran hacedor de ello se llama Claudio Vidal, aquel “Caballo de Troya” que hace más de un año anunciamos que llegaba para romper a la oposición.

El axioma de Vidal era: conmigo podrán, pero sin mi les será difícil. Ahora que el SER dinamitó a una oposición el cual en las últimas legislativas sacó más del 35% de los votos, su posición política parece haberse fortalecido, sin embargo, electoralmente, también ha sufrido el impacto de su tarea de desgaste, porque solo o con apoyo de sectores minoritarios de JxC, no le alcanzará al SER para lograr la gobernación y la oposición divida, tampoco podrá obtener los sufragios necesarios para ganarle al FPV.

Aquel análisis primario que lo calificaba a Vidal como un “Caballo de Troya” del kirchnerismo, resultó ser una herramienta de precisión que desarticuló a un partido de alianza en crecimiento (JxC) y que de haberse fundado solo en su poder electoral, sin buscar alianzas tóxicas que le hicieran perder voto propio, hoy tendría más posibilidades de ganar genuinamente ante los candidatos del oficialismo. (Agencia OPI Santa Cruz)