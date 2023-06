Ayer 5 de junio, ATE Río Turbio respondió mediante un Acta a la propuesta de la Intervención y si bien aceptó todo, fue un poco más allá y sobre la propuesta salarial de aumentar 100 mil pesos en dos cuotas de 50 mil cada una, pero “no remunerativo”, ATE solicitó formalmente “…quede establecido mediante acta la forma de implementación del incremento salarial propuesto por la Intervención y peticionan que dicho incremento no sufra los descuentos de ley a los fines de que los trabajadores y trabajadoras que lo percibirán vean reflejado el total del incremento en su bolsillo”.

A partir de allí y ATE dejó expresado lo siguiente:

“Analizando la contrapropuesta formulada por la Asociación Sindical y en busca de lograr el funcionamiento total de las áreas del Yacimiento, la Intervención realizando un gran esfuerzo acepta lo peticionado y lo hace propio en su propuesta, por lo que a continuación se detalla en forma explícita la implementación del incremento salarial propuesto” y seguidamente indica cómo quedó el acuerdo con la Intervención a cargo de Daniel Peralta.

ATE Río Turbio aceptó todo lo propuesto por YCRT, pidió más y también se lo dieron, pero el paro todavía no ha sido levantado por el sindicato

a) El incremento que se propone será remunerativo y bonificable y se verá reflejado en los recibos mensuales

b) El incremento se ajustará y/o actualizará en forma automática con las paritarias Nacionales.

c) El incremento propuesto será neto para los trabajadores y trabajadoras alcanzados, haciéndose cargo la Empresa de los aportes pertinentes.

d) El incremento solo alcanzará al personal de base que no perciba dedicación funcional, cargo, responsabilidad funcional, ocupación transitoria y/o reemplazo.

¿Algo más?

ATE Río Turbio prácticamente conjuga un reclamo salarial con una extorsión sindical. Los valores, los montos y el cargo que tienen ambas propuestas (la de YCRT y la contrapropuesta de ATE), le implican al Estado nacional más del doble del monto inicialmente calculado.

No es lo mismo 100 mil pesos de aumentos no remunerativos, que 100 mil pesos remunerativos, es decir, en blanco para ser computados en la jubilación; pero además, con el agregado de que tendrá ajuste mensual automático y los cargos de los aportes que genera ese aumento, que cualquier trabajador debe afrontar y se descuentan de su salario, ATE Río Turbio pide que esos aportes, también los abone la empresa. No olvidemos que YCRT también abona la diferencia entre el sueldo que cobran los jubilados por Anses, hasta llegar al 82% móvil.

Un dato no menor que resulta de las declaraciones de Matías Delgado, Secretario Adjunto de ATE Río Turbio, en un medio de la cuenca, el problema de que no hayan tenido actualización salarial es culpa de Mauricio Macri, olvidándose el dirigente que este gobierno de Alberto, Cristina y Massa, intervienen la empresa desde el año 2020. Es decir, que a pesar de que hace tres años y medio el propio gobierno del Frente para la Victoria los tiene marginados, la culpa sigue siendo de quien hace casi cuatro años se fue del poder. Una vergüenza.

A pesar de todo lo solicitado, lo concedido y lo que seguramente se irá anexando a lo largo de estas semanas, ATE Río Turbio aún no comunicó que levantan la medida de fuerza, directa o indirecta, en el yacimiento Río Turbio.

Consultada una fuente de la cuenca y pidiéndole una opinión sobre cómo veía esta negociación, la cual se parece más a un acto extorsivo que a un reclamo salarial, nuestro interlocutor dijo “Mirá “conlanuestra.com” todos son grandes negociadores, ahora el punto es saber si esto tiene alguna correlación del otro lado, del sindical, porque hasta ahora como yo lo veo todo es para un solo lado, hace más de 10 días llegó la nueva intervención, cinco que se juntaron, hoy aceptaron una contrapropuesta pero de trabajar ni hablar” y concluyó “ATE juega con la urgencia y necesidad que tiene el Interventor de pacificar la empresa de cara a las elecciones, pero si no le pone los puntos a estos tipos, va a llegar noviembre y van a seguir pidiendo cosas y planteando que hasta que no tengan lo solicitado, no levantan. Se acostumbraron a no laburar desde hace más de 3 años, eso no se puede ignorar”. (Agencia OPI Santa Cruz)