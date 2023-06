Un día como hoy de hace 10 años. Cristina Fernández no se privaba de atacar a la justicia. El discurso recortado y Néstor el hacedor de todo

Recordamos una nota de OPI del día 10 de junio pero de hace 10 años, de 2013.

Cristina monotemática: ataque a la justicia, revalorización de Kirchner gobernador y nada sobre las denuncias de corrupción

La Presidenta Cristina Kirchner en el acto en la UTN en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

10/06 – 14:15 – En el acto realizado en la UTN donde la presidenta inauguró un Laboratorio Forense en Río Gallegos la mandataria volvió a atacar a los jueces y a recordar las obras que hizo Néstor Kirchner en Santa Cruz, criticó a la Corte Suprema de Justicia, indicando que dos de sus miembros los conoció como militante y dijo “ningún juez salió de debajo de las baldosas”. Vea la galería de imágenes

Con la presencia de los principales colaboradores del gabinete nacional, el Vicegobernador Fernando Cotillo, los intendentes y diputados de La Cámpora y en ausencia del Gobernador Daniel Peralta, la presidenta precedió el acto en la UTN de Río Gallegos, donde dejó inaugurado el Laboratorio Forense, destacando en su alocución que se le daba a la Justicia una herramienta inigualable para que pueda cumplir mejor su función y aclaró ““Fue una inversión de casi 100 millones de pesos para tener una Justicia mejor”

CFK recordó que el dinero para construir la UTN la gestionó y entregó Néstor Kirchner y en tren de recordar a su esposo como haceedor total de las buenas cosas con que cuenta Santa Cruz, recordó que la Escuela Nº 15 la hizo durante su gestión y dijo sin inmutarse “¿Adivinen quién la hizo? ¿San Martín, Belgrano o Kirchner? Hasta ascensor tiene. Es una escuela modelo. De todo tuvimos modelo. Hasta un gobernador modelo tuvimos”.



Para justificar el tan controvertido tema de la “democratización de la Justicia”, Cristina dijo “El tema de la Justicia muy meneado, desde que largamos el programa de democratización de la Justicia. Y eso que no largamos el programa de monarquización de la Justicia. La palabra democracia no puede atemorizar a nadie. Somos un Estado representativo, republicano y federal. Esto está definido en el artículo 1 de la Constitución. Porque todos hablan de ella, pero hay que leerla completa. ¿Qué quiere decir representativo? Es la voluntad popular. Esto es el eje. Cuando lanzamos el programa de democratización de la Justicia con seis leyes, hubo sectores del Poder Judicial más críticas generó fue el de la elección de los consejeros de la Magistratura”

La Presidenta de la Nación Cristina Kirchner en el acto en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

No obstante avanzó más en este sentido y remarcó “Nosotros copiamos acá en Santa Cruz lo que ya estaba implementado en Chubut, en estas dos provincias los consejeros se eligen por voto popular. Yo quiero leer los argumentos en contra de que los 40 millones de argentinos no puedan elegir los representantes en el órgano político. La Corte también es un órgano político, porque son designados”, dijo.

Y añadió: “La verdad es que ningún juez sale de abajo de las baldosas, es más a fuerza de ser sincera, uno escucha muchas cosas y no sé, pero a dos miembros de la Corte fueron militantes. Los conocí siendo convencional constituyente. Uno, por el Frente Grande. Hoy miembro de la Corte y hoy es miembro de la Corte. Otro miembro de la Corte fue senador y yo lo voté. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, me lo hizo conocer un querido amigo de esta provincia, un senador, para impulsarlo. Y no estaba mal, porque tenía excelentes antecedentes como abogado. Fue a mi despacho y Néstor lo propuso sin siquiera conocerle la cara. Nadie se horroriza. Todo el mundo sabe cómo piensa y de qué partido político es. ¿Qué es esto de que tenemos que tener jueces que no piensen en nada? A mí me asusta mucho que tengamos gente que no piense en nada. En realidad yo creo que todos piensan en algo, pero algunos no dicen lo que piensan que es diferente. Ayer leí en un diario que alguien se refirió a la dictadura como un gobierno”.

Prosiguiendo con su interpretación personal sobre la Justicia agregó “¿Para qué necesitamos una oposición? Para que nos presenten cosas mejores. En fin es la independencia que también queremos que también queremos para el Poder Judicial. Por allí escucho algunas teorías jurídicas del contrapoder. Soy abogada, pensemos, me encanta debatir. A los que están sentados en sus bancas, los vota el pueblo, a la Presidenta la vota el pueblo. Entonces, cuando algún constitucionalista plantea al Poder Judicial como contrapoder. ¿Contrapoder contra qué? ¿Contra el pueblo? Yo represento a los argentinos y el Parlamento cuando vota siguiendo la voluntad popular. Así funciona el sistema. Por lo cual aquél que se piensa como contrapoder desde el Poder Judicial, porque más que contrapoder, son representantes de otros poderes, que no voy a mencionar pero que sabemos quienes son“.

En síntesis, el discurso presidencial no se movió un ápice de lo que nos tiene acostumbrado Cristina Fernández. Criticó fuertemente al enemigo de turno, hoy la justicia y concluyó que este modelo debe profundizarse y que, por ese motivo, ellos (gobierno) están convocando “para cambiar la historia” y seguirán haciendo todos los esfuerzos en ese sentido.

Como dato de interés para el sector petrolero, los animó a estar tranquilos y anunció que el 20 de noviembre serán las elecciones para elegir la Comisión Directiva del sindicato que hace más de dos años se encuentra intervenido. (Agencia OPI Santa Cruz)