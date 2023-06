El Banco Central ya vendió más de US$ 2.300 millones este año para mantener a raya al dólar oficial

Según publica Clarín Este lunes volvió la presión al dólar financiero. El blue se mantuvo en $483. El BCRA vendió hoy $44 millones.

Sin novedades en la negociación con el Fondo y con las reservas netas en terreno negativo, este lunes volvió la presión al mercado cambiario. En el segmento financiero, tanto las cotizaciones “de pantalla” como las “libres” se mueven en alza desde el inicio de la rueda. En la calle, el blue se mantuvo en $483.

El Banco Central tuvo que vender este lunes otros US$ 44 millones y extendió la racha negativa que comenzó la semana pasada. El organismo que preside Miguel Pesce ya se desprendió de US$ 187 millones este mes y acumula este año ventas por más de US$ 2.300 millones en el mal llamado Mercado Único y Libre de Cambios ( MULC) para contener al dólar oficial.

El dólar estadounidense – Foto: NA

Se trata de una semana clave para el mercado local: el miércoles el INDEC dará a conocer el dato de inflación de mayo y ese mismo día es el que los partidos políticos deberán presentar sus alianzas de cara a las PASO. El mercado seguirá con cautela ambos eventos y las reacciones asociadas. En tanto, el Banco Central sigue administrando la escasez, una vez terminada la liquidación producto del dólar soja.

Las liquidaciones del “dólar agro”, sin el aporte de la soja, son magras: este lunes los exportadores del sector ingresaron US$ 9 millones. En Aurum Valores destacaron: “Ya sin el programa cambiario del dólar agro, las ventas netas en el MULC volvieron a aparecer. En un contexto con Reservas Netas negativas, el poder de intervención empieza a correr contrarreloj, a la par que la resolución del programa con el FMI”.

“Hoy la mayor urgencia del Gobierno es la falta de dólares”, dijo el economista Fernando Marull, de FMy Asociados: “Sin la soja, el BCRA aguanta con el CEPO, el Swap y obliga a empresas a tomar deuda comercial. El BCRA va a seguir vendiendo las pocas reservas que tiene y es un foco que puede gatillar otra crisis”, agregó.

De esta manera, el organismo ya lleva vendidos solo en junio US$ 273 millones, el 18% de lo recaudado en la tercera edición del dólar soja. Las reservas brutas siguen anotando bajas: la semana pasada cayeron US$ 514 millones, producto de las ventas en el MULC y los pagos de deuda luego de que la provincia de Córdoba pudiese acceder al mercado oficial para afrontar sus vencimientos por US$ 150 millones.

Este lunes se fueron otros US$ 120 millones de las arcas del Central, que totalizaron los US$ 32.363 millones. En el mercado estiman que desde el 25 de abril el Banco Central ya gastó más de US$ 1.500 millones para sostener al dólar financiero.

Luego de haber operado todo el día con demanda, el dólar financiero terminó con una variación levemente alcista. El contado con liquidación, la vía que usan las empresas para dolarizarse, avanzó apenas 0,2% y cerró a $521,29; mientras que el dólar MEP subió otro tanto y finalizó a $474,49. En el mercado esperan, que mientras no haya novedades del Fondo, la reciente estabilidad del dólar financiero tenga sus días contados.

El economista Gustavo Ber advirtió: “La relativa calma de los dólares financieros y libre podría resultar efímera de no modificarse el panorama del balance cambiario, y además en pocos días enfrentará un nuevo desafíos con el dato de inflación dado que podría volver a actuar como motor para actualizar dichas referencias para evitar atraso en un escenario de elevada nominalidad”.

A contramano de la incertidumbre cambiaria, en el mercado financiero los bonos volvieron a anotar una rueda con resultados positivos. Los titulos de deuda pública treparon más de 4% y el riesgo país bajó un escalón, aunque se mantiene en la zona de los 2.300 puntos.

En PPI adelantaron: “Será una semana intensa para el mercado local. Más allá de la decisión de la Fed este miércoles, y su impacto sobre emergentes, esta semana es el cierre de las alianzas políticas para las PASO. No obstante, debemos esperar hasta el fin de la semana que viene para tener el cierre definitivo de listas de pre-candidatos”. (Clarín)