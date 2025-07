Lorena Ross es la nueva ministra de Salud y Ambiente

- Publicidad -

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal designó este jueves a la nueva ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, una profesional médica que dirigía el Hospital Distrital de Puerto Deseado.

Ross asumió en reemplazo de Analía Constantini, quien presentó su renuncia a comienzos del mes de junio junto al secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Ariel Varela.

Ross es especialista en Medicina General con orientación quirúrgica y fue reconocida formalmente como especialista en Cirugía General en octubre de 2024.

Desde diciembre de 2023 era directora del Hospital Distrital de Puerto Deseado.

En el acto de asunción de la nueva ministra de Salud, Vidal sostuvo que “soy de los que hace cargo cuando comete errores o cuando no podemos resolver algo. Estamos en falta con el tema de salud y hay mucho para mejorar“.

“No busco responsabilizar a nadie. Agradezco el trabajo que llevó adelante la doctora Costantini” aseguró el gobernador quien recalcó que “nadie puede desconocer la difícil situación que atraviesa nuestro país y Santa Cruz, que impacta en salud”.

“Nación dejó de asistir a los programas de salud. No se asiste más con medicamentos oncológicos. Todo eso lo termina sosteniendo la provincia. Tuve la oportunidad de reunirme con directores médicos y asociados y la comunicación es clave. Hay una deuda pendiente con la sociedad. Hay un problema generalizado con salud hace tiempo, pero ahora nos toca gobernar y hacernos cargo“, continuó.

Vidal añadió que “no puede ser que siga sucediendo lo mismo que pasaba hace años. La salud fue un negocio para muchos. Y no tiene que seguir siendo así”.

“No puede ser que no tengamos sistema de trazabilidad en medicamentos e insumos. Se compra mal porque no hay estadística y proyección. No tenemos un buen departamento de recursos humanos, no de ahora, sino de siempre” asestó el gobernador. (Agencia OPI Santa Cruz)