Claudio Vidal y Pablo Grasso, dos almas gemelas que ante los conflictos que afrontan sus gestiones, se ausentan

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(Por: Rubén Lasagno) – Hay una frase sin autor reconocido que dice “Darle la espalda a un conflicto es la forma más rápida de permitir que este te alcance por la espalda cuando menos lo esperas” y esto lo podemos certificar en la práctica política de funcionarios actuales y anteriores de Santa Cruz que cuando “las papan queman” se evaden, se ocultan o simplemente salen del foco del problema, pretendiendo que esos problemas se van a arreglar a pesar de sus ausencias.

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Lo hicieron siempre los “padres del borrego”, Néstor y Cristina, ¿Por qué no lo harían sus hijos dilectos?. Desde las huidas circunstanciales del ex intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo, cuando los problemas arreciaban en esa ciudad, por falta de pago a los municipales y él vacacionaba en el Cerros Castor, pasando por Alicia Kirchner y en la actualidad el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso o el actual Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

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Desde la psicología se dice que “escapar” siempre ofrece una sensación de alivio rápido y temporal, pero hacer frente a lo que nos toca, por más incómodo o doloroso que sea el conflicto inicial, es la única forma de soltar verdaderamente esa carga y poder avanzar con la mente tranquila.

Y esto puede funcionar para una persona, para un particular, pero no funciona para un funcionario público que tiene altas responsabilidades en la resolución de conflictos sociales, como los que se generan hoy en Santa Cruz, mientras Vidal y una nutrida comitiva de empresarios y sindicalistas, vacacionan en Canadá y le venden a la opinión pública que gracias a sus gestiones y contactos, Santa Cruz recibirá el beneficio de mano de obra, inversiones y prosperidad, mientras en la provincia se debaten problemas terrenales del día a día, que no solo se basan en la desocupación y la pobreza, sino que están anclados en la justicia social, la falta de salarios, la falta de acuerdos paritarios, la convulsión sindical, problemas graves con la justicia, la policía, con jueces y con elementales cuestiones de Salud, Educación y seguridad.

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¿Podría Vidal resolver todo si en vez de viajar se queda en la provincia?, posiblemente no en lo inmediato, pero si da la cara, genera reuniones, se ocupa de enfrentar y explicar los problemas cara a cara, el reclamante va a ver que al menos existe una intención de resolver situaciones, no de esquivarlas. A veces se trata más de un acto más simbólico que práctico; ver que el que decide está al lado del que reclama y no a 11 mil kilómetros viviendo en hoteles 5 estrellas y haciendo relaciones públicas a niveles que se encuentran fuera del universo del hombre común que sufre acá en la Patagonia.

Todos recordamos cuando en el 2012 el conflicto policial desbordaba el conflicto e Santa Cruz y los funcionarios de Daniel Peralta no lograban resolver la situación, el gobernador en vez de irse tomó la posta, se encargó de negociar personalmente con los efectivos, crearon la Asociación Civil como órgano de canalización de los reclamos y fue el propio gobierno que su acción directa impidió que Cristina (en la presidencia) y La Cámpora, le dieran a Gendarmería Nacional la intervención en la seguridad pública de Santa Cru7z.

Las ausencias más relevantes

A continuación vamos a reseñar solo algunas ausencias de las más destacadas tanto el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, como del Gobernador Claudio Vidal de acuerdo al archivo de OPI en estos últimos años.

Intendente Pablo Grasso

Despidos telefónicos

En pleno receso de verano del 2023, estalló un escándalo cuando entre 15 y 20 operarios que cumplían tareas generales (limpieza de calles, pintura de sendas) fueron despedidos repentinamente por teléfono. Los trabajadores tomaron el corralón de la autovía, denunciando extrema precarización: cobraban unos 40 mil pesos en negro, sin obra social.

La furia de los trabajadores escaló porque tanto el intendente Grasso como la Directora General de Obras, Natalia Quiroz (jefa directa del área), se encontraban de vacaciones. El conflicto le estalló en las manos a funcionarios de otras áreas (como Medio Ambiente) que no tenían autoridad administrativa para revertir los despidos. La ausencia de las autoridades enfureció a los afectados que terminaron revelando ante la prensa que, en el verano anterior, mientras Quiroz vacacionaba en Colombia, ellos habían sido enviados a refaccionar su casa particular utilizando vehículos y herramientas del municipio.

Colapso de servicios

Durante el invierno de 2024, Río Gallegos sufrió una de las peores nevadas y olas de frío extremo de los últimos años. La ciudad quedó en emergencia operativa: congelamiento masivo de la red de agua, cortes de energía, calles intransitables, interrupción de la recolección de residuos y falta de carbón para la calefacción en los barrios periféricos.

Mientras la capital santacruceña estaba inmovilizada, Pablo Grasso se ausentó para viajar a Santiago del Estero y a Chile. Estos viajes tenían un perfil estrictamente de armado político de cara al 2027. La decisión era priorizar la construcción partidaria nacional mientras el municipio colapsaba por la nieve generó un fuerte repudio social y mediático, evidenciando una desconexión total con la urgencia que requería la coordinación del Comité de Crisis y Protección Civil.

Piloto automático durante la campaña

A lo largo de la carrera por la gobernación de Pablo Grasso en 2023, el Ejecutivo municipal enfrentó algunos reclamos del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) por recategorizaciones, indumentaria y atrasos en la liquidación de horas extra, además de quejas de proveedores por pagos paralizados. No obstante cable aclarar que todo se resolvió sin mayores problemas.

Grasso solicitó licencias y dedicó meses a recorrer ininterrumpidamente el interior de Santa Cruz. La oposición en el Concejo Deliberante y los delegados gremiales denunciaron reiteradamente que la ciudad operaba “en piloto automático”. Ante cada asamblea del SOEM o quite de colaboración en los sectores de recolección y obras viales, el municipio era incapaz de dar una respuesta resolutiva inmediata porque la única firma autorizada para destrabar los fondos estaba a cientos de kilómetros, haciendo campaña. Pero claro, la sangre no llegó al río habida cuenta de la cercanía personal y política que hay entre el intendente y el titular del SOEM Pedro Mansilla.

Baja de contratos municipales

Previo al Año Nuevo, a fines de diciembre de 2025, el municipio de Río Gallegos estuvo marcado por un fuerte contraste entre el ajuste a los trabajadores y la expansión de la estructura jerárquica municipal promocionada por Grasso.

La decisión del Ejecutivo de bajar a contratados, dejó a más de cien familias sin ingresos justo antes de las fiestas. La medida fue fuertemente repudiada en el Concejo Deliberante, donde la oposición (encabezada por el bloque SER) expuso con datos del propio presupuesto una contradicción administrativa: el ajuste recayó exclusivamente sobre los trabajadores operativos de la comuna, mientras la planta política crecía. Los documentos publicados por OPI demostraron que los cargos de gabinete y conducción pasaron de 499 en 2024, a 576 en 2025, proyectándose 599 para el 2026. El SOEM (gremio que supuestamente defiende a trabajadores municipales), no abrió la boca.

En el momento exacto en que los telegramas y las desvinculaciones generaban extrema tensión social, el intendente Pablo Grasso ya se había ausentado de Río Gallegos para tomarse vacaciones.

El agravante no fue solo la inoportunidad política del viaje, sino la irregularidad institucional con la que se ejecutó. A principios de enero de 2026 quedó en evidencia que Grasso se había retirado sin realizar el traspaso formal del Poder Ejecutivo al presidente del Concejo Deliberante, un paso legal obligatorio.

Esta maniobra, conocida en la política santacruceña como “hacer la gran Mazú” (irse sin avisar oficialmente ni delegar la firma), dejó a la municipalidad en un limbo administrativo en medio de la crisis de los despidos y mientras, en paralelo, estallaba el escándalo por la retención millonaria de aportes a la Caja de Previsión Social (CPS) y a la Caja de Servicios Sociales (CSS).

Claudio Vidal

La dinámica de la actual gestión provincial muestra una tensión constante entre la agenda exterior de Claudio Vidal y el termómetro social interno. La estrategia del gobernador, fuertemente enfocada en atraer inversiones para el sector energético y minero, ha provocado que en los momentos de mayor ebullición gremial su figura no esté en la provincia para contener o destrabar los reclamos.

Actual gira por Canadá

Actualmente, Vidal encabeza una comitiva en Calgary y otras ciudades de Alberta, Canadá. Junto a empresarios petroleros (CGC) y dirigentes de su antiguo gremio, se encuentra visitando instituciones como el Southern Alberta Institute of Technology y la empresa ProPak Systems para buscar capitales y modelos de capacitación energética.

Mientras el gobierno promociona el modelo canadiense, el centro de Río Gallegos está paralizado. El 15 de abril, tras una marcha de casi 500 personas, trabajadores estatales montaron carpas y un acampe frente a la Casa de Gobierno reclamando aumentos salariales frente a la inflación. En simultáneo, el gremio docente (ADOSAC) lanzó un paro de 72 horas exigiendo la reapertura urgente de paritarias y denunciando el congelamiento de ingresos y la policía está a un triz de la autoconvocatoria. Anoche detuvieron a dos dirigentes de ATE en Las Heras y a raíz de ello el sindicato tomó el edificio del CPE y lanzó un paro general por tiempo indeterminado en todo Santa Cruz.

La “Ley de Emergencia”

Durante el verano y principios de marzo, Vidal pasó gran parte de su tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, enfocado en reuniones con funcionarios nacionales del gobierno de Javier Milei y buscando destrabar fondos para la provincia.

En Santa Cruz, el Ejecutivo intentó aprobar una polémica “Ley de Emergencia Económica” que incluía recortes y un virtual congelamiento salarial para la administración pública. Ante la ausencia del gobernador, la Legislatura fue rodeada por movilizaciones masivas de trabajadores de la salud y docentes. La presión en la calle fue tan asfixiante que el oficialismo tuvo que retirar el proyecto ante el riesgo de un estallido mayor.

Gira Europea vs. Ajuste

En noviembre del 2024 el gobernador realizó un “Tour de Diplomacia Energética” por Europa (Bélgica, Dinamarca y Alemania) invitado por la Comisión Europea, recorriendo terminales de Gas Natural Licuado (GNL) y parques eólicos marítimos.

La provincia, en tanto, atravesaba un momento crítico de ajuste. Las obras de las Represas sobre el río Santa Cruz estaban frenadas por la Nación, dejando a miles de obreros de la UOCRA en la calle y el Estado provincial se negaba a homologar subas salariales argumentando el déficit fiscal. Las imágenes del mandatario recorriendo terminales de primer mundo contrastaron duramente con las ollas populares que se multiplicaban en el interior provincial.

“Ahora venís por la foto”

Aunque en este caso no fue un viaje al exterior, ilustra a la perfección la percepción de “ausencia” de la figura gubernamental durante las crisis de base.

En febrero de 2025 la planta pesquera Barillari, en Caleta Olivia, llevaba meses paralizada por un conflicto de despidos, deudas y cooperativas irregulares. Los trabajadores exigían la intervención de la provincia, sin éxito. Cuando Vidal finalmente fue al lugar, lo hizo acompañando a un grupo de inversores chinos a los que quería mostrarles la planta. Los operarios lo rodearon y lo increparon duramente: le reprocharon que durante los meses donde no tenían para comer el Estado los ignoró, y que solo aparecía cuando había intereses corporativos en juego.

El costo político más alto que está pagando Vidal radica en su propio origen. Al venir del sindicalismo petrolero, los gremios estatales (que en gran medida lo votaron para sacar al kirchnerismo) esperaban un gobierno que priorizara el diálogo paritario. Sin embargo, su gestión muestra un perfil casi exclusivamente corporativo y desarrollista (Palermo Aike, minería internacional, pesca a los chinos), dejando la botonera de los conflictos salariales en manos de ministros sin capacidad ni margen financiero para negociar. (Agencia OPI Santa Cruz)