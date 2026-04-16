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En una comunicación oficial de ATE Santa Cruz al Ministro de Trabajo Juan Mata que ingresó al organismo hace minutos, el sindicato le informó que el gremio ha declarado un paro por tiempo indeterminado en la provincia de Santa Cruz que afecta a toda la administración pública.

ATE provincial declaró paro general por tiempo indeterminado en Santa Cruz

Señalan como argumento la defensa de los derechos de los trabajadores, el derecho a la libre expresión, a la protesta y a la organización sindical, todo consagrado en la constitución nacional, provincial y tratados internacionales vigentes.

Condenan la criminalización de la protesta, exigen la liberación de los dos dirigentes detenidos en Las Heras y aclaran que el paro por tiempo indeterminado alcanza a los trabajadores provinciales, municipales, sociedades de fomento y entes autárquicos o descentralizados de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)