Economía gestiona préstamos en Washington para el pago de la deuda

- Publicidad -

El Ministerio de Economía presiona a los organismos multilaterales de crédito en Washington para fondear los vencimientos de deuda programados para julio. El titular del área, Luis Caputo, avanza con una agenda paralela a las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial para evitar la sangría de las reservas netas a mitad de año.

La revisión técnica del FMI operó ayer como el primer resultado contable de la gira. El organismo aprobó los números del Gobierno y destrabó un giro de U$S 1.000 millones. El Directorio de la entidad define la remisión del capital en un plazo máximo de 15 días.

El equipo financiero direcciona ahora las peticiones de fondos hacia otras entidades. Caputo encabeza este jueves a la mañana una reunión de trabajo con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. La grilla matutina incluye un encuentro a puertas cerradas con Sergio Díaz Granado, titular del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

- Publicidad -

Las negociaciones continúan durante la tarde en la capital estadounidense. Economía anota en la agenda vespertina un cónclave con Ilan Goldfajn, quien preside el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La comitiva que acompaña al ministro suma al presidente del BCRA, Santiago Bausili, y al viceministro José Luis Daza.

El diagrama oficial exige la presencia del ministro en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), órgano rector de la Junta de Gobernadores del FMI. La delegación participa también de la cumbre de ministros del G20 para debatir tópicos de economía y educación financiera global.

Los partes oficiales reportan otras incursiones para captar divisas. Caputo justificó el despliegue al afirmar: “Mantuvimos con el equipo económico encuentros con funcionarios de Emiratos Árabes Unidos, con André Esteves (BTG Pactual), Arthur Laffer y con representantes del Banco Popular de China“. El funcionario blanqueó el objetivo de estas cumbres para “promover nuevas oportunidades de inversión para la Argentina“.

La primera etapa del viaje deja los siguientes registros en la bitácora financiera:

La titular del FMI , Kristalina Georgieva , convalidó los números del trimestre ante el resto de los países miembros.

, , convalidó los números del trimestre ante el resto de los países miembros. El jefe de Hacienda ocupó una silla en la Reunión Ministerial del Comité de Desarrollo del Banco Mundial junto a Ajay Banga .

junto a . El Tesoro contabiliza la promesa del desembolso de U$S 1.000 millones a la espera de la votación final en 15 días. (Agencia OPI Santa Cruz)