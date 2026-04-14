Marcha de antorchas en Río Gallegos pidiendo paritarias, contra las medidas de ajustes del gobierno y el proyecto de Emergencia Económica

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A partir de las 20:00hs los gremios provinciales y nacionales comenzaron a hacer escuchar su voz en las calles de esta capital movilizando con una cantidad importante de gente que llegaba a las dos cuadras, en medio de un clima inestable, fresco y con fuerte viento.

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Congregados en la intersección de calles Roca y San Martín los sindicatos, se movilizaron hasta el frente de la casa de gobierno, la cual se encontraba totalmente vallada, sin embargo, la policía permitió que los manifestantes ingresaran al sector y allí todos los sindicatos incluyendo ADOSAC y los gremios que conforman el Frente Sindical, instalaron un podio de oratoria y distintos dirigentes tomaron la palabra, uniendo sus discursos tras un denominador común que con algunos matices, conforma el reclamo unificado hacia el gobierno provincial.

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Finalmente el gremio docente logró instalar una carpa blanca, el ícono del reclamos docentes desde el año 2007 y ante la mirada atenta de la policía provincial, armaron la estructura que en principio estaría en el lugar hasta las 00:00 horas de mañana.

Marcha de antorchas en Río Gallegos pidiendo paritarias – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Promediando la jornada de protesta frente a la casa de gobierno, comenzó la concurrencia de vecinos de la ciudad inclusive acompañado de niños y la calle frente al palacio de gobierno comenzó a tomar un aspecto que rememoraba el gran conflicto social del año 2007, 2010 y 2011 incluyendo la presencia de policías retirados y autoconvocados con familiares que están reclamando mejores salarios, paritarias y el reconocimiento de derechos laborales.

Marcha de antorchas en Río Gallegos pidiendo paritarias – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Ya instalada la protesta formal ante casa de gobierno, los sindicatos participantes comenzaron a organizar una olla popular y a pesar del tiempo inestable, la concurrencia y la vigilia en calle Alcorta, preludia unas jornadas tensas en los próximos días pobladas de paros, movilizaciones y protestas de todos los sectores.

Marcha de antorchas en Río Gallegos pidiendo paritarias – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Uno de las críticas claves que cruzaron a los sindicatos que se manifestaron en el acto, fue la ausencia del gobernador Claudio Vidal en la provincia, ya que se encuentra de viaje en Canadá junto con una comitiva oficial y empresarios y sindicalistas de zona norte. (Agencia OPI Santa Cruz)