Habrá corte de energía en 10 barrios de Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia anunciaron un corte de energía eléctrica durante el domingo 19 de abril que afectará a 10 barrios de Comodoro Rivadavia.

Así lo anunció el Departamento de Servicio Eléctrico y la interrupción de energía eléctrica abarcará la zona sur de la ciudad entre los que se encuentran los barrios José Fuchs y San Martín.

La suspensión del servicio se iniciará a las 08.00 horas y se extenderá hasta las 13.00 horas.

- Publicidad -

El operativo también afectará a los barrios Pietrobelli, La Loma, 9 de Julio y 13 de Diciembre, donde se realizarán trabajos de revisión y mejora de las instalaciones que alimentan a los sectores del sur de la ciudad.

Desde la SCPL señalaron que “la concreción de estas tareas queda supeditada a que se presenten condiciones climáticas favorables. En caso de mal tiempo, las actividades podrían ser reprogramadas para una nueva fecha”. (Agencia OPI Chubut)