Cámaras empresarias y capitanes de buques alcanzaron acuerdo salarial

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) alcanzaron un acuerdo salarial para la flota tangonera que efectúa la captura de langostino en el mar argentino.

El acuerdo prevé extenderse hasta el año 2030 y fue suscripto por el secretario general de la AACPyPP, Jorge Frías, y por la representación empresarial, el presidente y el apoderado de la cámara, Agustín de la Fuente y Diego González Lernoud, respectivamente.

Desde la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca adelantaron que se suscribirá acuerdo en los mismos términos y condiciones con las restantes entidades pesqueras: Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPeCA) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).

- Publicidad -

Haber acordado hasta el 2030 señalaron que es “un dato relevante porque permite mirar a largo plazo y avanzar en el desarrollo de otras acciones que potencien a la industria”.

El acuerdo implica un esquema de liquidación del concepto de producción, el ítem que es el componente principal de la remuneración de las tripulaciones en los buques congeladores dedicados a la pesca objetivo de la especie langostino. (Agencia OPI Chubut)