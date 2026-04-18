Armadas de Argentina y Chile finalizaron el operativo naval

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(OPI TdF) – Las autoridades navales de Argentina y Chile concluyeron en Ushuaia la XXVIII Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) tras analizar el desempeño operativo de la última campaña. El contraalmirante Guillermo Alberto Prada, comandante del Área Naval Austral, y el contraalmirante Juan Herrera Soto, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, lideraron la reunión de crítica final para validar las acciones de transparencia y seguridad en el sector.

La misión naval conjunta cubrió el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Durante estos meses, las armadas vigilaron las aguas antárticas ante el incremento del tráfico de cruceros turísticos, buques científicos y embarcaciones pesqueras. Las unidades militares mantuvieron guardias permanentes de 35 días al sur del Pasaje de Drake para responder ante cualquier emergencia marítima.

La Armada de Chile destinó el ATF-60 “Lientur” y el OPV-83 “Marinero Fuentealba” desde Punta Arenas. Por parte de la Armada Argentina, operaron los avisos ARA “Puerto Argentino” y ARA “Bahía Agradable”, junto al patrullero oceánico ARA “Storni” con base en el puerto de Ushuaia.

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El balance técnico de la PANC registra operaciones de búsqueda, rescate y salvamento, además del mantenimiento de la señalización marítima para la navegación segura. Las tripulaciones también ejecutaron tareas de control de contaminación y brindaron apoyo glaciológico y meteorológico a los proyectos de investigación científica que operan en la zona.

Las unidades navales colaboraron con la logística de la Campaña Antártica, tarea que permite el sostenimiento de las bases y los proyectos científicos en el continente. Según se desprende de la información oficial, la coordinación entre ambos países garantizó la presencia militar efectiva en un periodo de alta sensibilidad operativa para Tierra del Fuego y la región antártica. (Agencia OPI Tierra del Fuego)