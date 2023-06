Por qué en Santa Cruz va a volver a triunfar el oficialismo

(Por: Rubén Lasagno) – La desintegración operada en la oposición santacruceña, no es gratis. El kirchnerismo (aún cuando aparezca sin candidato asignado), se pone un babero cuando asisten a la demolición autoinfligida, especialmente de la UCR, solo porque una parte cree que debe juntarse con quién sea (en este caso el SER) para tener poder de fuego y aquellos que interpretan que la unión con el partido petrolero, además de no haber sido solicitada formalmente por Claudio Vidal (vergüenza aparte), los someterá, tarde o temprano, a perder privilegios, ante un supuesto triunfo del socio con billetera.

Sin embargo, hay algo que no han mensurado convenientemente ninguno de los actores del culebrón: al votante.

Los candidatos hacen cuentas fáciles, argumentan livianamente sobre la sumatoria de apoyos y caminan por la angosta senda de las especulaciones del cuándo, cuánto y cómo puede fluctuar la masa de votantes, si se van para un lado o se corren para el otro.

Casa de Gobierno de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Síganme, que no los voy a defraudar

Generalmente el político es un ser engreído y bastante agocéntrico quien se cree el centro del mundo (o al menos de su mundo) y todo lo que haga, será aceptado, imitado y acompañado por la masa, prácticamente sin pensar.

La concepción de este desacertado principio se basa en la creencia de que el humano desarrolla los denominados “comportamientos en bandada”, en el caso de los pájaros, el “comportamiento de enjambre”, en el caso de los insectos y/o el “comportamiento del cardumen”, que ocurre con los peces; un movimiento animal colectivo que tiene la característica de generar cambios bruscos siguiendo a un líder.

Los actores políticos creen, sin lugar a duda, que la masa de votos que tiene cada una está cautiva, es ciega, no usa el criterio y puede ser guiada por una zanahoria como al burrito de los cuentos o moverse en bandadas como los pájaros que usamos en la analogía.

Pero la realidad indica que el electorado el cual asiste impávido a tanta mediocridad y chabacanería, internaliza la idea común de que son unos inútiles disputando un cargo, están enajenados de las necesidades de la gente y pelean a los codazos para ver quién pica en punta, cuidándose de que el otro no le pise los privilegios.

Y el electorado que observa, piensa, se nutre de esa realidad absurda que muestran “los candidatos” quienes se venden como la renovación política, haciendo lo mismo que quienes están en el gobierno o tal vez cosas peores, razona desde una sencilla y sutil premisa, la cual comienza a moldear su voto futuro: “a estos tipos no los voto aunque sea la única opción que tenga”; es más o menos el pensamiento que empieza a inundar y diluir la esperanza que guardaba el votante de soñar con una oportunidad histórica y se la han transformado en desconcierto, frustración y finalmente, bronca.

Y mientras los candidatos van con uno o eligen al otro, renuncian al partido, o partidos completos se mudan y hacen otra coalición o alianza, sus propios electores son convidados de piedra, porque no tienen ni voz ni voto. Asisten impávidos a estas migraciones indecentes, en algunos casos, incoherentes, en otros, e inexplicables situaciones que le aplanan las ideas al votante medio y hace que pierdan el norte y ya ni siquiera reconozcan a sus candidatos de siempre como opción en las próximas elecciones, porque los ven abandonar sus convicciones y los valores sostenidos durante años, para caer en la simple y poco sutil pelea por un cargo o por ganar a lo Pirro.

Y el oficialismo, más brutal pero mucho más coherente en el procedimiento partidario de selección, se sienta y espera pasar el cadáver de su enemigo, cortejo que grotescamente le ofrece la oposición, de manera gratuita pero solemne. Van a perder “con dignidad”, pero lo que debería preocuparlos, es que van a perder.

Y quienes los harán fracasar, no será el Frente para la Victoria, serán ellos mismos que hicieron entrar en el patio de Cambia Santa Cruz al caballo de Troya político llamado Claudio Vidal, quien les tiró una bomba neutrónica en el corazón de la alianza de pequeños partidos y los borró del mapa de oportunidades, para las elecciones 2023 incluyendo a la propia UCR.

¡Te lo dije!

Lo habíamos advertido hace mucho tiempo y ocurrió. Y si ahora quisiéramos adelantar algún pronóstico electoral, nada sería alentador.

Si tenemos en cuenta que en las últimas elecciones Encuentro Ciudadano y el partido Vecinal Movere, que hoy encabezan la movida separatista en Juntos por el Cambio, sacaron un 5% cada uno, jugando por dentro del espacio natural que los contenía (Cambia Santa Cruz), esos índices en las elecciones próximas, en alianza con un partido filo krichnerista como el SER, les hará caer el caudal de voto, al menos en un 30, 40% o más. Es decir que, posiblemente, tanto Encuentro Ciudadano como el partido de los Carambia, no logren superar el 2,5 o tal vez menos en el caso de EC, por cuanto el votante medio que atrae el espacio de Gabriela Mestelán (su cara más representativa), es el perfil de aquel que no vota al peronismo, detesta al kirchnerismo (Vidal tiene las dos vertientes) y busca una alternativa distinta al radicalismo. Es casi un hecho que será el partido de esa alianza que más va a sentir las consecuencias de esa migración partidaria.

En el caso del Movere, los hermanos Carambia pueden tener algún mini éxito en Las Heras, pero después de las traiciones políticas que ejecutaron en estos 4 años donde jugaron a favor del kirchnerismo, posiblemente gran parte de quienes lo votaron en el 2019, esta vez no lo hagan; el Pro, no existe en Santa Cruz, es solo una figura decorativa y pegado al SER, no tendrá oportunidad de repuntar en las urnas y por si algo le faltaba a este rejunte de apuro de partidos, se sumó “Unidos por Santa Cruz”, kirchnerista de origen que defeccionó del lado de Javier Belloni, a quien acompañó en 2019, pero sin ningún peso específico, electoral y casi un sello de goma.

Sin embargo, esta última adhesión al nuevo espacio “Por Santa Cruz” deja al descubierto el origen K del SER e incomoda a puristas como los de Encuentro Ciudadano, que si el cierre definitivo se da de esta manera, se verán mezclados en un frente sin coherencia ni proyecto que no sea llegar al poder.

Y Vidal, que nunca habla, ya ha marcado la cancha a los partidos minoritarios cuando les deslizó la conveniencia de que cada partido integrante de “Por Santa Cruz”, vaya con sublema individual y gente propia y no una fórmula integrada; obvio, es la forma en que Vidal, como candidato inamovible y mayoritario de ese nuevo frente, se asegure el triunfo solo con “su gente” sobre todos los partidos minoritarios que ha reclutado y le servirán de soporte para su aventura.

En definitiva, Vidal hace exactamente lo mismo que Reyes y Costa en “Cambia Santa Cruz”, uno de los motivos por los cuales se autodestruyeron los partidos que la integraban hasta hoy. (Agencia OPI Santa Cruz)