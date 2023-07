El dólar blue registra su mayor caída en tres meses y la brecha supera el 100%

En una jornada marcada por fuertes vaivenes en el mercado cambiario, el dólar blue protagonizó hoy su mayor caída en tres meses, al tiempo que la brecha con el tipo de cambio oficial perforó el 100%, alcanzando niveles no vistos desde el inicio de la corrida de abril. Estos movimientos se producen en medio de la implementación de medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía y el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en la revisión del programa y obtener desembolsos para el segundo semestre del año.

El dólar paralelo retrocedió $16 hasta ubicarse en $536 para la venta. Sin embargo, el día anterior, la divisa había experimentado un fuerte incremento de $23 a $552, marcando su mayor alza diaria desde la mencionada corrida de abril, cuando en una sola jornada ascendió $33. Por otro lado, la brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial alcanzó un 97,4%, generando inestabilidad en el mercado financiero.

El Ministerio de Economía, bajo la dirección de Sergio Massa, alcanzó un entendimiento con el FMI para avanzar en la revisión del programa económico y asegurar dos desembolsos adicionales por parte del organismo para lo que resta del año. Como resultado de esto, se anunciaron diversas medidas fiscales y cambiarias para abordar la situación económica.

Una de las medidas oficiales más relevantes consistió en la unificación del dólar ahorro y el dólar tarjeta, buscando simplificar el acceso a divisas por parte de los ciudadanos. Además, se implementó el impuesto PAIS a la compra de divisas destinadas a la importación de bienes y servicios, afectando ciertos sectores de la economía. También se dispuso un aumento en el precio del dólar para economías regionales, fijándolo en $340 hasta finales de agosto, y se incluyeron nuevos productos como el maíz y la cebada cervecera en esta medida.

El Banco Central (BCRA) intervino en el mercado, realizando compras por US$ 85 millones y ventas por 176 millones en yuanes, con un resultado neto de compras por un total de US$ 61 millones. Esto contribuyó a reducir el saldo negativo en dólares y yuanes del mes de julio. Por otra parte, las liquidaciones de las economías regionales, con un dólar agro más caro, alcanzaron un monto significativo de US$ 68,526 millones, marcando un récord en las últimas dos semanas.

En el ámbito de los tipos de cambio vinculados con gastos de turismo en el extranjero, el dólar Qatar alcanzó un nuevo máximo de $569,3, mientras que el dólar turista o tarjeta, aplicable a consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito, cerró en $498,1.

El dólar mayorista también experimentó un incremento, alcanzando los $271,9, con un aumento de $2,15 en los últimos dos días. No obstante, esta subida es inferior al incremento de $2,60 registrado en el mismo período de la semana anterior.

En el mercado bursátil, el dólar MEP, operado con el bono AL30, escaló hasta los $510,2, y la diferencia cambiaria con el dólar oficial llegó al 87,6%. Asimismo, el dólar Contado con Liquidación, operado también con el bono AL30, cotizó a $533,9, estableciendo un spread con el dólar oficial del 96,36%. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA