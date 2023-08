Recomendaciones para los electores de cara a las Elecciones Primarias PASO

El próximo 13 de agosto, Argentina se prepara para llevar a cabo las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde los electores definirán a los candidatos que participarán en las elecciones generales del 22 de octubre para elegir al próximo presidente. Es importante que los ciudadanos conozcan los requisitos para poder votar y las consecuencias de no hacerlo.

1. Participación obligatoria y requisitos para votar:

La participación en las elecciones primarias es de carácter obligatorio para todos los ciudadanos. Para poder votar, es necesario figurar en el padrón electoral y acreditar la identidad en el momento del sufragio. Los documentos válidos para votar son aquellos que figuran en el padrón o versiones posteriores.

2. Pérdida o robo del DNI:

Si un ciudadano ha extraviado o le han robado su DNI, lamentablemente no podrá emitir su voto en las elecciones. Al no contar con el documento para acreditar su identidad ante las autoridades de mesa y fiscales, deberá realizar un trámite para justificar su ausencia en las elecciones.

3. Procedimiento para justificar la ausencia:

El ciudadano que no haya podido votar por la pérdida o robo de su DNI debe realizar el trámite de justificación dentro de los 60 días posteriores a la fecha de las PASO ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Para ello, deberá presentar la denuncia policial que dé cuenta de su situación.

4. No se permite asistir con constancia de DNI en trámite:

Es importante tener en cuenta que no se permite asistir a los comicios con una constancia de DNI en trámite, ya que esta no se considera probatoria de la identidad y, por lo tanto, no habilitará al ciudadano a votar.

5. Multas por no votar en las PASO:

Aquellas personas que no cumplan con el deber de votar en las Elecciones Primarias PASO podrían enfrentar sanciones económicas. Las multas varían entre 50 y 500 pesos para los electores mayores de 18 años y menores de 70. Para evitar estas multas, es necesario justificar la ausencia ante la Justicia Nacional Electoral.

6. Escala de multas según infracciones previas sin regularizar:

La escala de multas por no votar se establece de acuerdo con la cantidad de infracciones previas sin regularizar. Si el votante no tiene infracciones previas, la multa será de $50; con una infracción previa, la multa será de $100; con dos infracciones previas, la multa será de $200; con tres infracciones previas, la multa será de $400; y si tiene cuatro o más infracciones previas sin regularizar, la multa ascenderá a $500.

7. Formas de pago de las multas:

Las multas pueden abonarse por medio del Banco de la Nación Argentina mediante transferencia de crédito, transferencia bancaria o en efectivo de forma presencial en cualquiera de sus sedes. También es posible abonar las multas de manera virtual. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA