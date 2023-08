Argentina confirma pago al FMI a través de Qatar y se mantienen reservas del Banco Central

Fuentes oficiales indicaron en off the record que el gobierno argentino no planea utilizar más reservas del Banco Central de la República Argentina para afrontar sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según informa la entidad rectora, las reservas ascienden a US$24.145 millones. El acuerdo con el FMI permitió despejar pagos de capital hasta después de las elecciones.

Esta mañana se confirmó que Argentina pagará al FMI a través de Qatar, quien prestará los Derechos Especiales de Giro (DEGs) en su poder en favor del país. La gestión de este acuerdo se llevó a cabo en el más absoluto hermetismo, siendo negociado directamente por, Sergio Massa, y el equipo económico de Qatar.

El pago realizado corresponde a los intereses del préstamo original por US$45.000 millones que el organismo otorgó durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. A diferencia de las obligaciones de capital, el vencimiento de los intereses no puede ser postergado para fin de mes, por lo que el país busca cumplir con sus compromisos financieros con el FMI de manera oportuna.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar blue o dólar negro comercializado en la City de Buenos Aires continúa en alza, alcanzando un nuevo máximo histórico nominal de $570 pesos, diez pesos más que la jornada anterior. La brecha con el tipo de cambio oficial supera el 100%, situándose en 103%, alcanzando niveles máximos desde mayo pasado.

Por otro lado, el Banco Central debió salir a negar los rumores de venta de sus reservas en oro para hacer frente a la intranquilidad cambiaria, reiterando que las operaciones financieras que realiza son habituales y buscan mejorar la rentabilidad de las reservas. Se mantienen intactas las tenencias de oro y el BCRA adquirió US$1.053 millones en el mercado de cambios desde el lanzamiento del programa de promoción de exportaciones.

En adelante, el país debe afrontar próximos vencimientos con el FMI, siendo el más próximo el 21 de septiembre, por un monto de US$923 millones en amortización de capital. Para el resto de los vencimientos, Argentina dependerá de un eventual desembolso en noviembre, sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias por parte del país, que serán establecidas en el Staff Level Agreement (SLA) aprobado por el Directorio del FMI. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA