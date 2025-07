Luis Juez cenó con Javier Milei en Olivos y se mostró como nuevo aliado del Presidente

- Publicidad -

El senador nacional Luis Juez compartió una cena con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos el martes por la noche, encuentro que luego hizo público a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de significado político. “Nada mejor que las milas de Olivos con un gran amigo. Gracias Javier Milei”, escribió en su cuenta de X junto a una fotografía tomada en la residencia presidencial.

La elección del plato —milanesas— no pasó desapercibida, ya que se trata de la misma comida que Milei solía compartir con el expresidente Mauricio Macri durante su período de mayor sintonía. La mención funciona como un guiño simbólico que expone el actual distanciamiento entre ambos dirigentes, cuya relación se ha enfriado en los últimos meses hasta reducirse a un vínculo estrictamente formal.

Según trascendió, durante la cena no se abordó uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa inmediata: el tratamiento del paquete jubilatorio en el Senado. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción, contempla un incremento del 7,2 % en los haberes y una suba del bono extraordinario para jubilados. De convertirse en ley, podría comprometer el equilibrio fiscal que el gobierno libertario sostiene como prioridad y obligaría al Ejecutivo a utilizar su facultad de veto.

El acercamiento de Juez ocurre en un momento de reconfiguración interna dentro del espacio opositor, particularmente en el PRO, donde persisten las tensiones entre la conducción de Mauricio Macri y los dirigentes que buscan tomar distancia de su liderazgo. En ese marco, el presidente del bloque Frente Pro-Juntos por el Cambio en el Senado se posiciona como una figura clave en el diálogo con la Casa Rosada, alejándose de la estrategia partidaria que el expresidente parece estar delineando.

En las últimas semanas, Macri dio señales de querer rearmar una alternativa electoral por fuera del oficialismo, incluso mantuvo un encuentro con el diputado nacional Emilio Monzó, uno de los estrategas centrales de su campaña presidencial de 2015. Desde el entorno presidencial restaron importancia a esos movimientos y los atribuyen a gestos propios de un dirigente que mantiene conversaciones con distintos sectores políticos. “Mauricio habla con todos. No veo factible que construya por fuera, pero si sucede, la verdad es que no me importa”, señalaron desde el entorno presidencial.

Mientras tanto, la presencia de Luis Juez en Olivos, ocupando un espacio que alguna vez fue reservado para Macri, evidencia el corrimiento del expresidente del círculo íntimo del poder. En el Gobierno leen los intentos de reconstrucción del PRO como una estrategia de presión frente a las negociaciones que continúan en torno a la posibilidad de un armado electoral conjunto en la provincia de Buenos Aires, tras el desdoblamiento de elecciones impulsado por Jorge Macri en la Ciudad.

Juez, por su parte, parece haber consolidado una relación directa con Milei, en un momento en que la arquitectura política oficialista busca nuevas alianzas para sostener su agenda legislativa. (Agencia OPI Santa Cruz)