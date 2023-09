21 candidatos disputarán la intendencia de Río Gallegos

Son 21 los postulantes que se presentaron ante la Justicia Electoral provincial para competir por la intendencia de Río Gallegos en las elecciones del próximo 22 de octubre.

Si se oficializan todas esas candidaturas el próximo 7 de septiembre, estas elecciones municipales de 2023 se convertirán, por la vigencia de la Ley de Lemas en Santa Cruz, en la contienda electoral con la mayor cantidad de opciones en el cuarto oscuro para gobernar la capital provincial.

Son 4 frentes electorales que presentan candidaturas para renovar el Departamento Ejecutivo municipal y los 7 integrantes del Concejo Deliberante.

El kirchnerismo se nuclea en el frente electoral Unión por la Patria y postula como candidatos al actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso que intentará renovar el mandato por 4 años más tras el fallido intento de alcanzar la gobernación de Santa Cruz.

Gracias al desdoblamiento de las elecciones dispuesto por el gobierno de Alicia Kirchner, los intendentes que compitieron por diversos cargos el 13 de agosto podrán presentarse nuevamente en la competencia de octubre.

Grasso disputará dentro del propio lema con un sublema que encabeza el ex diputado provincial por la UCR y empresario de transportes de carga y de pasajeros interurbanos Santiago Gómez Liquitay.

Gómez ya intentó llegar a la intendencia local en 2019 en el Frente de Todos y este 2023 integró una lista de candidatos a diputados por el pueblo del espacio Kolina.

También será de la partida el ex concejal, ex diputado provincial y nacional de La Cámpora y actual presidente de Vialidad Provincial, Mauricio Gómez Bull.

Gómez Bull también intentará nuevamente alcanzar la intendencia de Río Gallegos tras su presentación en 2019.

Otro de los candidatos, será el dirigente barrial del San Benito, Juan Romero, quien trabaja en la gestión de Grasso como encargado del Servicio de Urgencias de la Municipalidad de Río Gallegos.

En tanto, Mauricio Neira -dirigente cercano al ex candidato a la gobernación y actual intendente de El Calafate, Javier Belloni – será otro de los candidatos de Unión por la Patria en el sublema “Nace una Esperanza”.

Neira actualmente es parte de la dirigencia de Servicios Públicos S.E, que controla el sector de Belloni con la presidencia de Jorge Arabel, donde se desempeña como gerente provincial de la Secretaría General de la empresa estatal.

Por último, en el oficialismo se presentará el siempre camaleónico abogado José Blassiotto, que en un año se presentará como candidato tanto del kirchnerismo como de la oposición.

Ex diputado provincial por el Frente Renovador, ex ministro de Economía del gobierno de Daniel Peralta, ex candidato a la gobernación en 2019 por el frente opositor Nueva Santa Cruz y hasta hace 20 días ex candidato a diputado por el pueblo por el frente opositor Cambia Santa Cruz, Blassiotto saltó nuevamente hacia el oficialismo, haciendo gala de sus fotos con el ministro de Economía de la Nación Sergio Massa, y será candidato del oficialismo.

En el frente opositor Por Santa Cruz que integran SER Santa Cruz, Encuentro Ciudadano y PRO y resultó triunfador en las elecciones provinciales del 13 de agosto con el gobernador electo Claudio Vidal, será el lema con la mayor cantidad de candidaturas para las elecciones municipales: tendrá 9 postulantes para ganar el municipio de Río Gallegos.

Por Santa Cruz hizo acuerdos con partidos municipales en diversas localidades para las elecciones municipales y en Río Gallego varios de los contendientes participaron de las elecciones provinciales de agosto.

Así será con el ex candidato a diputado por el pueblo por el partido SER Santa Cruz, José Daniel Álvarez quien volverá a presentarse para las elecciones municipales.

También lo hará el ex candidato a diputado por el municipio y médico Ariel Varela, referente del área salud del Sindicato de Petroleros, Gas y Energías Renovables y del partido SER Santa Cruz.

A su vez, el actual diputado de Encuentro Ciudadano y profesor universitario, Gabriel “Faty” Oliva también se presentará para la competencia a la intendencia de Río Gallegos.

Otro de los candidatos será el ex ministro de la Producción de Daniel Peralta entre 2013 y 2015, Harold Bark.

Por el espacio M.I.L.E.I (Movimiento Integrador Liberal e Independiente), se presentará el ex candidato a gobernador Rubén Ferrara.

Mijhael Harasic, empresario del rubro automotor y ex candidato a vicegobernador con Claudio Vidal en 2019, se presentará en el mismo frente Por Santa Cruz para alcanzar la intendencia.

En tanto, el enfermero Manuel Piris – ex integrante de la Coalición Cívica- se postulará como jefe comunal tras participar en una lista de candidatos a diputados por el pueblo.

Lo mismo ocurrirá con el candidato del PRO, el empresario Guillermo Giménez y, con Ana Lamas de SER Santa Cruz.

En el frente que integran la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica-ARI se llamará Juntos por Río Gallegos y tendrá 5 candidatos a la intendencia.

Uno de ellos será el actual concejal y ex precandidato a diputado nacional, Leonardo Roquel.

También será de la partida el ex concejal y actual presidente de la UCR Río Gallegos, Marcelo Saá.

Se sumarán a ese espacio el ex concejal de la ciudad y ex diputado provincial Jorge Cruz.

Habrá dos candidatos del PRO de la línea opositora a la actual conducción del partido en Santa Cruz.

Uno de ellos es Julio Audi, integrante de la oposición en el PRO e impulsor de Patricia Bullrich a la presidencia, y uno de los referentes que rechazó el acuerdo del partido con SER Santa Cruz.

A él se sumará Daniel Bagnasco, otro referente del PRO quien también se referencia en Bullrich dentro del espacio opositor.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, acordaron en llevar como única candidata a la docente Natalia Gutiérrez. (Agencia OPI Santa Cruz)