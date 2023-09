Sergio Massa arma la “bomba multicolor” para el próximo presidente. “Con la nuestra” da exención de Ganancias a YPF y OPESSA y arma un aluvión de reclamos sindicales

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno firmó un acuerdo para que 14 mil empleados de YPF y OPESSA no paguen Ganancias. Sergio Massa no lo hace por ley porque no quiere discutir en el Congreso, dado que es una medida absolutamente electoral, parcial e inconsulta.

“En la sede de la cartera laboral, la ministra de trabajo, Kelly Olmos, firmó junto a las autoridades de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH) y los representantes de las empresas petroleras YPF y OPESSA, un documento que beneficia a los 14 mil trabajadores en relación de dependencia de ambas empresas” dice la empresa.

Anoche, Sergio Massa, estudiaba un proyecto de ley para eximir a todos los trabajadores en relación de dependencia del pago de este tributo. “El salario no es ganancia, lo dije muchas veces y lo reitero ahora”, dijo el Ministro-candidato oficialista en la televisión pública.

La bomba

Lo que este gobierno se negó a hacer en los últimos cuatro años de su mandato, lo acelera en los últimos 50 días. Ahora Massa aludiendo a que lo dijo “varias veces”, pero jamás lo implementó, saca la daga filosa de su más profunda demagogia política y dispone, unilateralmente, darle un beneficio especial y bajarle ganancia al personal petrolero estatal y para ello usa la complicidad de Pablo González y Kelly Olmos, en el armado de esta verdadera bomba financiera que le va a dejar a su sucesor a partir del 10 de diciembre.

Sergio Massa sabe, que el sector petrolero no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo el Estado le simplifica la vida a los trabajadores de YPF y OPESSA otorgándole el beneficio largamente reclamado por todos los trabajadores argentinos y Massa también comprende a la perfección, el reclamo en cadena que se producirá por parte de los otros sindicatos, especialmente de sus aliados Camioneros, con los cuales (y entre otros) el kirchnerismo ha pactado el caos en los meses por venir.

El Ministro-candidato extiende una mecha suficientemente larga para que le explote al que lo suceda, sea Milei o Bullrich y no le tiembla la mano para generar el mayor daño posible al próximo gobierno, ya casi desencantado con la posibilidad de que la mayoría de los argentinos quiera reelegir su nefasta figura para continuar bajo este régimen de ineptitud, corrupción y mentira.

El próximo INDEC, a menos que sea burdamente intervenido en los números como viene ocurriendo en el último semestre, va a fluctuar entre el 10,5 y 12%, la más alta inflación desde el 2011 y un record para el ministro vende humo, quien cuando asumió en Economía prometió bajar de un 7% (en ese momento) a un 3% la inflación y hoy ya está casi en un 13, es decir, “solo” un 10% más arriba de lo prometido por este abogado que tardó 24 años en recibirse y maneja la economía como una verdulería de barrio.

La bajeza política de este gobierno de ineptos, representado por Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández, es de tal magnitud, que no cabe en la comprensión de un argentino que ame a su país, entender cómo pueden existir otros argentinos quienes, solo por no poder sostener en el poder, debido a sus propios dislates, estén empeñados en hacer añicos la República, convalidando estas maniobras kamikazes de arrastrarnos a toda la sociedad al caos, solo para satisfacer sus más bajos instintos.

Una vez más, Sergio Massa y el gobierno que preside, hacen campaña a costa del erario público, pero esta vez agregando una bomba de tiempo con detonador programado para enero del 2024, tanto en lo social como en las deudas tomadas con el FMI y la promesa de llenar las calles de sangre, promoviendo el helicóptero para la nueva gestión.

Los operadores de esta megabomba, tienen en sus manos los destinos de esta argentina enclenque, rota y al borde de la desintegración, quienes no dudarán en inmolarse con tal de hacer realidad sus sueños de transformar en anatema al país, bajo la mirada absurda y delirante del pensamiento pírrico “Con nosotros es difícil, pero sin nosotros, imposible”. (Agencia OPI Santa Cruz)