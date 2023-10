Arcioni y Torres se reunirán por renegociación de la deuda

(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni se reunirá la próxima semana con su sucesor Ignacio Torres para avanzar en un proyecto de ley que permita renegociar la deuda que tiene la provincia.

“El gobernador electo necesita un reperfilamiento de deuda que se lo vamos a dar. No voy a hacer lo que me hicieron ni lo que no me gusta que me hagan” aseguró Arcioni quien recordó que “el partido político del gobernador electo no nos dio -durante 3 años- la renegociación de la deuda para que la provincia se asfixie económicamente. Lo vamos a autorizar. Le vamos a dar todas las herramientas”.

Torres hará entrega de proyectos de reperfilamiento de la deuda y según Arcioni, Chubut se desendeudó en más del 50%.

Sin embargo, la deuda que heredará la gestión de Torres será muy alta dado que, al cierre de 2022, el stock de deuda de Chubut se ubicaba por encima de los 170 mil millones de pesos. (Agencia OPI Chubut)