Inician juicio político contra un defensor público de Trelew

(OPI Chubut) – Por mayoría, el Consejo de la Magistratura decidió enviar a un jury de enjuiciamiento a Carlos Flores Pericich, defensor público de Trelew por su desempeño laboral y por contar con un sumario por acoso laboral.

La Comisión evaluó su desempeño laboral entre su designación como defensor público en abril de 2020 hasta abril de 2023.

En el informe judicial, el defensor jefe de Trelew, Rafael Frontini recordó que Pericich por la denuncia de acoso laboral, fue suspendido 5 días sin goce de haberes y separado de su lugar de trabajo en la sede de Tribunales de 9 de Julio, para reubicarlo en una oficina en Paraguay 89.

El sumario determinó que el defensor tenía un trato hacia sus compañeros de “forma despreciativa, aduciendo una conspiración de toda la oficina en su contra”.

Desde el área de Recursos Humanos de la Defensoría General entrevistaron al funcionario quien dijo “sentirse desmotivado con su trabajo, y decepcionado y defraudado con la Defensoría General en cuanto a la pasividad y falta de empatía respecto de su situación”.

En el informe de Recursos Humanos señalan que “no se observaron indicios de autocrítica o reconocimiento de los hechos ocurridos que conllevaron a una sanción, percibiendo Pericich que se cometió una injusticia con su persona y en ello radica su descontento”.

Según el escrito, la relación con sus pares, subordinados y superiores, el defensor “cree firmemente que siempre actuó con respeto y profesionalismo, siempre cumpliendo con las reglas internas de la defensa como aquellas que hacen a la ética profesional”.

La Comisión Evaluadora indicó que el acoso laboral a una trabajadora subordinada de su equipo con “comentarios desubicados e indebidos, maltrato y gritos, Pericich cometió violencia de género violando la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

También lo acusan de haber incumplido la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública ni su Reglamento Interno General.

Señalan que su desempeño “fue deficitario, ya que no demostró capacidad para reflexionar sobre su participación en un episodio crítico que lo tuvo como protagonista y no asumió responsabilidad. Carece de las competencias necesarias para ejercer su rol de manera efectiva, particularmente en cuanto a liderazgo, trabajo en equipo y conducción de equipos, lo que no se ajusta a las expectativas y políticas institucionales de la Defensoría General”. (Agencia OPI Chubut)