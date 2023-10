Claudio Vidal le hizo un planteo desafortunado, extemporáneo y desubicado al Intendente Pablo Grasso, que “nadie ve ni critica” preservando la futura pauta

(Por: Rubén Lasagno) – Sin duda que el gobernador electo, Claudio Vidal, no posee un equipo de comunicación que lo cuide ante la exposición pública que tiene de ahora en más, donde ya perdió su carácter de “candidato” y algunas licencias verbales e ideas confusas podrían disimularse para no quedar expuesto a la crítica, al menos de nuestra parte.

El tema, en resumen, es que Claudio Vidal, desde el sindicato de Petroleros Privados pidió un terreno de 18 mil m2 al municipio para construir un polideportivo, allí construyó una escuela denominada “Escuela del Viento” y el intendente de Río Gallegos, le reclama el pago de 100 millones de pesos por el valor de la tierra, tasas e impuestos.

Antes de abordar el tema en general, nos referiremos al tema en particular: nadie más que OPI sabe, investigó e informó a la opinión pública, detalles de la administración corrupta de Pablo Grasso, ya sea cuando era presidente del IDUV, como en los años que lleva como Intendente. Y en todo este tiempo, nadie, ni medios de la provincia, ni candidatos políticos y muchos menos Claudio Vidal, se han tomado la molestia de poner en evidencia la corrupción municipal excepto el Concejal Padro Muñoz (CC-ARI), que ha solicitado, denunciado y pedido informes, sobre la obra pública, festivales, adjudicaciones de tierras y todo tipo de irregularidades, sin lograr que el intendente Grasso, siquiera, explique una sola obra y conteste una sola nota del edil.

Dicho esto, ahora vamos a exponer un hecho grave que ha generado el gobernador electo Claudio Vidal, quien publicó un video de cuatro minutos dedicados a exponer el tema, donde personalizó el problema, se puso en Secretario General de Petroleros para criticar la actitud del intendente de Río Gallegos Pablo Grasso que pretende cobrarle 100 millones de pesos y como Gobernador, cometió el error de amenazar al jefe comunal y dijo que cuando asuma el gobierno lo va a investigar, “porque sabe” que el intendente, tanto en el actual desempeño de la función pública en el municipio, como en el IDUV, cometió delitos.

Difícil para Vidal, volver de esto

En una parte del video Claudio Vidal dice retóricamente “¿Para qué quiere (Grasso) 100 millones de pesos más, si sabemos de su mala administración. Sabemos cómo vació las arcas del IDUV, sabemos el desastre que ha generado en los últimos años llevando una muy mala administración en el IDUV, primero él y ahora en la gestión actual donde está la hermana“, afirmó el gobernador electo, ofuscado por el reclamo que el Intendente Grasso le hizo al sindicato petrolero, por el pago de impuestos en un amplio terreno donde se edificó la Escuela del Viento, un proyecto del sindicato que prevé la educación de unos 900 alumnos.

Vidal demuestra con estas palabras, que sabe perfectamente sobre la corrupción establecida por Grasso en el IDUV y sin embargo, nunca lo denunció. Su obligación, si realmente alega transparencia y más aún al haber sido candidato y más ahora que es gobernador electo, es denunciar ante la justicia la corrupción que él mismo dice que existe en el Instituto de la Vivienda; pero Vidal blande una amenaza a futuro, algo realmente muy infantil y poco serio.

Luego Vidal dijo “Nos notificaron desde el municipio de Río Gallegos que está a cargo del intendente Pablo Grasso que tenemos que pagar por el terreno y por algunos servicios que realmente no tienen sentido una suma de casi 100 millones de pesos y después hablan y los escuchamos como hablan de Educación, de lo que quieren hacer, de lo que harían, pero cuando tienen la oportunidad de acompañar un proyecto tan importante para los hijos de Río Gallegos, ponen palos en la rueda de esta manera“.

He aquí el primer grave error de interpretación nada menos que de un gobernador electo: desconocer que las tierras y los impuestos se deben pagar; entender (según su criterio) que cobrarle a un sindicato por la tierra que ocupa, es poner palos en la rueda.

No reflexionó Vidal (y seguramente no tiene a nadie que le ayude a pensar antes de grabar un mensaje de este tipo) que por más loable que sea el fín, como la Educación, todo debe estar precedido de un trámite previo, que acá tampoco especifica.

Toda tierra paga impuestos y para obviarlos o estar eximidos, debe existir el instrumento legal que lo apruebe, como corresponde a cualquier vecino, organización o ente de la ciudad, aún cuando sea la agrupación sindical a la que pertenece Vidal y a pesar de que en el lugar se haya levantado una escuela primaria. En todo caso, el sindicato debería haber tramitado la exención previamente, presentar el proyecto y si el municipio no hubiera cumplido o no quisiera eximirlos dentro de los términos de la ley, denunciarlo como corresponde. Pero nada de esto sucedió.

Para atacar al intendente Grasso, Vidal remarcó el uso de “miles y miles de millones de pesos que no se pueden justificar, millones de pesos que se adelantó a empresas de sus socios, amigos, familiares de él, recibieron fondos públicos que después no llegaron a destino final. No llegaron al destino indicado” dijo en el video y el gobernador electo vuelve a equivocarse, porque si todo esto lo sabía de antemano ya que tiene la capacidad para describir perfectamente el mecanismo de la corrupción municipal, la pregunta lógica es ¿Por qué no lo denunció?. Se es cómplice por acción u omisión.

La amenaza

Si algo faltaba para que Claudio Vidal tropezara dos veces con la misma piedra en el mismo video, pero esta vez cayera sin red de contención al vacío de la impericia y la falta de asesoramiento en el manejo del mensaje, el gobernador electo profirió una amenaza concreta sobre el intendente Grasso que se puede traducir en estas palabras “Vos me querés cobrar 100 millones para abrir una escuela, cuando yo asuma vamos a ver en qué gastás la plata, yo te voy a investigar”.

Vidal adelantó que denunciarán a la gestión del intendente Grasso “con información que nos va llegando, haremos una gran auditoría en el IDUV. Pablo Grasso y parte de su familia tienen que dar explicaciones, esto que sigan robando y nadie diga nada y que muchos que conforman parte de la sociedad de Río Gallegos terminan guardando silencio y terminan siendo cómplices, a partir del 10 de diciembre, no lo vamos a permitir. Basta de mala administración, basta de quedarse con miles de millones del pueblo santacruceño. A partir del 10 de diciembre, la fiesta se terminó, se terminó y ud lo tiene que ir sabiendo“, dijo Vidal desde el video en un desacertadísimo mensaje de revancha que le pasó al Intendente Grasso, señalando que cuando asuma, va a investigarlo hasta el último peso.

Ser y parecer

Claudio Vidal actuó como petrolero y se olvidó que es gobernador. Disgustado por el cobro del terreno e impuestos municipales a la escuela del sindicato, le enrostró al intendente la corrupción de su gestión, cuestionó el monto que le quiere cobrar al sindicato, alegando que (esos 100 millones) van a desaparecer como otros fondos del IDUV, por lo tanto, por asociación de ideas, se desprende que el planteo de Vidal es “Si se los van a robar, no me pidas que te los pague”.

Es en ese marco, en el cual Vidal le manda el mensaje a Grasso que a partir del 10 de diciembre (fecha en la que asumirá la gobernación) le va a pasar la factura por cobrarle impuestos al terreno de la escuela del sindicato.

Cabe preguntarnos ¿Y si no le cobraba el terreno de la escuela, Vidal no lo iba a investigar a Grasso? ¿Lo va a investigar solo porque le cobra impuestos al terreno del sindicato o debe investigarlo porque será su obligación como Gobernador a partir de diciembre?.

Sin duda en todo mensaje, el uso de la palabra exige una precisión absoluta, orden y coherencia para que el mismo no sea confuso. Vidal, no solo emite un mensaje confuso y equivocado por las formas, sino tiene en el fondo un error fundamental e imperdonable: el gobernador electo espera asumir para pasarle factura a Pablo Grasso, lo cual reduce todo el tema a una mera revancha política, jugando claramente en favor del sindicato petrolero.

Si en realidad sucediera esto, constituirá un abuso de poder de Vidal en funciones. Debido a sus actuales dichos y si no denuncia ni hace una auditoría profunda en el IDUV o el municipio, cuando asuma, quedará atrapado en la telaraña de su propio discurso, dado que después de este video, está obligado a ir a fondo en las investigaciones planteadas por el propio Vidal o su figura como gobernador se diluirá a poco de transitar los primeros meses de su administración.

Una máxima dice que el hombre es esclavo de sus palabras, está plenamente corporizado en este mensaje del gobernador electo. No se otros, pero nosotros estaremos aquí esperando que todo se cumpla y para verificar en los hechos las derivaciones de las denuncias públicas que hizo Vidal en el video.

Si acaso “arreglan” el entredicho con Pablo Grasso, seguramente el tema quedará olvidado, como tantos otros. Pero OPI estará aquí para analizar la evolución de estas amenazas, las posibles derivaciones que tengan las mismas a partir del 10 de diciembre y como siempre, los expondremos a todos aquellos que hayan mentido, con el solo propósito de extorsionar usando el poder como método de presión y más aún, como en este caso, en favor de un sindicato privado que Vidal aún no ha podido (o no quiere) separar de sus funciones como mandatario provincial elegido en las urnas. (Agencia OPI Santa Cruz)