Las reservas del Banco Central caen a US$ 24.797 millones

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuaron disminuyendo y cerraron hoy en US$ 24.797 millones, marcando una pérdida de US$ 2.123 millones durante octubre. Esta caída explica la tensión en el mercado cambiario y la fuerte presión sobre el dólar en el mercado paralelo.

El BCRA también tuvo que desprenderse de otros US$ 60 millones en el marco de su intervención en el mercado cambiario oficial. No obstante, tras el anuncio del acuerdo con China para utilizar US$ 6.500 millones del swap, el dólar blue experimentó una significativa caída de 80 pesos con respecto al cierre anterior, situándose en $905. A pesar de esta baja, la divisa todavía se mantiene en niveles muy superiores a los registrados a fines de agosto, cuando se cotizaba a $735.

Con el objetivo de aliviar la presión sobre el tipo de cambio, el presidente del BCRA, Eduardo Setti, y el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, ratificaron que se mantendría el tipo de cambio fijo en $350 hasta el 15 de noviembre, a partir del cual se aplicaría una depreciación gradual del peso a un ritmo del 3% mensual.

Para sostener este esquema, el BCRA sigue interviniendo en el mercado cambiario mediante la venta de divisas para evitar que el dólar blue superó la barrera psicológica de los $1,000.

La situación financiera se ha complicado aún más, ya que los bancos han expresado su preocupación porque aún no pueden ingresar US$ 500 millones que importaron desde los Estados Unidos. Esta situación, causada por el cierre de la terminal de cargas de Ezeiza como medida contra el comercio irregular con divisas, ha perjudicado a las instituciones financieras establecidas legalmente.

En un intento de proporcionar certidumbre al sistema financiero antes de las elecciones, el Gobierno anunció que el pago de US$ 2.600 millones al FMI se llevará a cabo el día después de las elecciones y se utilizarán yuanes para abonar intereses. El Ministerio de Economía se comunicará con el FMI para presentar su propuesta de pago y la negociación por el último desembolso de USD 2.500 millones quedará para después de un eventual balotaje.

Este pago unificado de los vencimientos que originalmente se distribuían a lo largo de octubre se realizará el próximo lunes y se efectuará en Derechos Especiales de Giro (DEG). (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA