Máximo Kirchner, querellante en caso de espionaje ilegal

El diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se presentó hoy como querellante en la Justicia Federal en relación con el caso de espionaje que involucra al ex policía Ariel Zanchetta, quien habría espiado a más de 1.200 personas. Kirchner es uno de los afectados según la lista revelada, y su presentación se suma a otros pedidos que están siendo evaluados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En la presentación realizada vía electrónica, Máximo Kirchner expresó: “Que habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado a cabo acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar que me informe si en aquella investigación resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida“. El diputado busca no solo acceder al expediente sino también tener la posibilidad de solicitar medidas de prueba o presentar acusaciones junto a la Fiscalía.

El escrito, patrocinado por los abogados Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal, será ahora evaluado por el juez Martínez de Giorgi, quien analizará los varios pedidos presentados desde que se reveló el listado de personas espiadas por Zanchetta.

Entre otros, ya se presentaron como querellantes los candidatos a presidente de la Nación Sergio Massa y Javier Milei. En relación al caso, está detenido el ex policía Ariel Zanchetta, mientras que el actual funcionario de AFIP e integrante de La Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez, está imputado. Aunque la detención de Rodríguez fue solicitada por la Fiscalía, fue rechazada por el magistrado a cargo, el juez Martínez de Giorgi. No obstante, el fiscal Gerardo Pollicita podría insistir en las próximas horas con el pedido de detención e indagatoria. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA