¿Qué sentís cuando una parte del establishment te pide votar al verdugo y la otra parte te suplica votar al loco?

(Por: Rubén Lasagno) – Estas elecciones nacionales son atípicas porque nunca en la sociedad argentina existió tanta incertidumbre y desazón. El votante medio, el que no está fanatizado, el de cierta razonabilidad, admite que el domingo es una encrucijada kafkiana en la que se retuerce la democracia, entre una urna contaminada de corrupción, populismo, ineficacia de gobierno, autoritarismo, mentira y engaño permanente y otra urna construida sobre un signo de interrogación muy grande, con un candidato desaforado que practica el teorema de Baglini al palo y está rodeado de gente poco confiable y políticamente incorrecta como Diana Mondino, Ramiro Marra, Karina Milei o Lila Demoine, al igual que el ministro-candidato, detrás de quien se esconden impresentables como Cristina, Máximo, Boudou, De Pedro, Grabois, D´Elía y “varios etcéteras”.

Se nos propone el verdugo y el loco, no hay elección, solo opción. Sergio Massa nos ha sumido en la pobreza, el desastre económico, la inflación, es un mentiroso profesional, junto con Alberto y Cristina nos han sacado del mundo, nos destruyeron la esperanza además de haberse robado más de un PBI; es el verdugo. El otro, Javier Milei, es el sinsentido mismo; el ineludible “salto al vacío”, hacia los desconocido de la mano de alguien que dijo una cosa antes y dice otra ahora y trata de morigerar su locura impostando su personalidad, recortando sus discursos, escondiendo la mugre bajo la alfombra, para disimular y que el votante solo vea poco y necesario, aunque sea superficial y vacuo; es el loco.

La gran pregunta retórica es ¿Por qué los argentinos estamos ante este dilema? Y es porque llegamos a un estado de cosas, donde en gran parte de la población el hartazgo llegó a la cúspide de la tolerancia y muchos buscan romper, “resetear”el país, limarlo hasta sus cimientos, para tratar de reconstruir algo mejor o iniciar un ciclo renovado en la búsqueda de un destino superador para la Argentina.

Javier Milei candidato a Presidente de la Nación – Foto: NA

En estas circunstancias la vedette de las elecciones, en este caso del balotaje, suelen ser los votos en blancos, pero esto que puede parecer un arma de protesta silenciosa, es un acto cobarde que desdeña el compromiso y favorece a las grandes estructuras electorales, con inmensos fondos y fuerte militancia. Una especie de explotación de la bronca social, usando su propia fuerza para transformarla en sinergia que apoye la causa menos pensada.

Cuando las opciones son: el loco o el verdugo, el votante tiene los caminos cerrados y la mente confusa. Y de todos ellos, son las franjas de votantes intermedias, aquellas que no están con uno ni con otro, quienes más sufren de esta patología electoral y muchos de ellos no decidirán hasta estar en el cuarto oscuro, como buscando a último minuto la revelación que lo exima de meter la pata. Y no lo logrará, porque gane quien gane, ni el loco ni el verdugo, en el fondo eran de su íntima convicción y solo la valoración que haga, inclusive sobre aspectos superfluos y hasta diríamos secundarios de cada candidato, le moverán la mano hacia un lado u otro y seguramente (cualquiera sea el resultado), no estará conforme con su decisión, porque debió optar y no tuvo posibilidad de elegir. (Agencia OPI Santa Cruz)