Perturbados, engreídos y oportunistas, que no solo no pudieron convencer a la sociedad, sino que lograron el efecto exactamente contrario al buscado

(Por: Rubén Lasagno) – No le busquen la quinta pata al gato. El gobierno, Sergio Massa, Cristina Fernández, Máximo Kirchner y lo que siguen en la lista, todos impulsores del proyecto político que llevaba al Ministro candidato a la presidencia, fueron los constructores de sus propia derrota, a través de todas y cada una de las acciones que emprendieron en contra del pueblo argentino, disfrazadas de promesas, dádivas y campañas de miedo.

Por primera vez y luego de una elección primaria/general donde Massa ganó (extrañamente) en medio del caos económico y social que sembró en poco menos de dos años de mala gestión, los argentinos en el balotaje pusieron reversa y patearon el tablero de la lógica electoral tradicional donde el kirchnerismo/peronismo parecía intocable.

¿Qué pasó?, la subestimación que hizo el oficialismo de todos los argentinos fue atroz y la gente, incluyendo los propios partidarios del gobierno, le mandaron un mensaje claro y preciso: la sociedad no es estúpida y se cansó de que la traten como tal. Sergio Massa tensó la cuerda al máximo y llevó al paroxismo la tensión emocional en una sociedad cansada, harta y desesperanzada.

Sergio Massa admite la derrota electoral en su bunker – Foto: NA

Nada le funcionó al kirchnerismo/peronismo en esta oportunidad. No funcionó la especulación del fin de semana largo con la migración de la clase media; no funcionó el discurso del caos, ni el relato sobre que la argentinidad y la nacionalidad era parte intrínseca de sector massista y se constituía en la única opción; no funcionó el miedo al porvenir, cuando el presente es tan malo; no funcionó ni siquiera el caudal de plata que se volcó en planes, dádivas, regalos y robos desembozados que generaron desde el gobierno, como manotazos desesperados de quienes sólo entienden la política como prebenda personal, acomodo familiar y negocios con amigos.

De 24 provincias, 21 de ellas apoyaron al cambio y le dieron la espalda a Sergio Massa y al gobierno corrupto de Alberto, Cristina. Muchas de esas provincias han sido históricamente peronistas y el ejemplo más relevante es Santa Cruz, donde los propios kirchneristas votaron en contra de un gobierno propio.

La única gran explicación para entender lo ocurrido, es que la sociedad en su conjunto envió un mensaje en texto claro a toda la clase política. No se traga más sapos, no compra más discursos de nacionalismo barato, mientras proceden al desguace nacional, no soporta presiones y mentiras y mucho menos tolera que le metan miedo, cuando el miedo proviene de las mismas bases del gobierno responsable de la debacle nacional en la que nos metieron a todos los argentinos.

Cristina Kirchner luego de votar en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La enseñanza que deja esta elección y el resultado histórico del balotaje, es que ningún partido político argentino tiene asegurado el futuro, solo con hablar, prometer, extorsionar y presionar al electorado metiéndole miedo, cuando el miedo verdadero proviene de las propias bases del candidato propuesto y el oscurantismo de su relación moral con el entorno de ese gobierno.

Milei ganó en soledad, sin estructura, sin representatividad política verdadera y consistente, sin fondos públicos, siendo un ignoto y mostrando un perfil contrapoder y anti político, que oportunamente se asoció con una oposición a la que desplazó en las generales, pero capitalizó su fuerza en la última vuelta y todo esto, es lo más doloroso para Sergio Massa y el kirchnerismo, porque no le ganó una figura de peso político; la gente votó por la incertidumbre, ante lo malo conocido.

Como dije en mi nota anterior: no ganó Milei, perdió Sergio Massa y con él todos quienes agazapados esperaban seguir chupándole la sangre al pueblo argentino, en beneficio propio. (Agencia OPI Santa Cruz)