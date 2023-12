Alberto Fernández, un inútil que además es un sinvergüenza a quien esperamos que el nuevo presidente ponga en su lugar anulando sus privilegios

(Por: Rubén Lasagno) – Javier Milei, si realmente llegó como un cambio, tiene el primer trabajo que hacer para dar una señal clara de que está en contra de los privilegios. Su primera manifestación pública contra la corrupción la puede ejercer ni bien ingrese hoy a la Rosada y ordene que su equipo confeccione un Decreto que anule el Nº 735/23 firmado por Alberto Fernández, a horas de dejar el poder,

Vergonzosamente, sin que le temblara la mano ni se pusiera colorado de vergüenza que no tiene, el edecán de CFK en el poder en un último acto, decretó que el Estado argentino le pague a los ex presidentes y ex Vices y sus respectivas familias, seguridad completa de por vida, a través de la Policía Federal, tanto en el país como en el exterior.

Este inmoral e inútil que nos sumió en la pobreza, nos endeudó y nos puso al tope de la inflación mundial, además de licuar la moneda, pretende asegurarse que los argentinos lo cuiden en España donde dijo que se va a radicar.

Acostumbrado a los privilegios de 4 inmerecidos años de placer y vida de Reyes en decadencia, junto a su concubina, el jefe del peor gobierno de la historia de la democracia, pretende que tanto él como su querida Fabiola estén resguardados de no se sabe quién, porque no existe un solo motivo para atentar contra un hombre sin valores, que deja claro a quien lo escucha que se retira del poder y se va a la misma casa y le pone nombre y apellido a aquel dicho “dime de qué te ufanas y diré de lo que careces”.

El decreto 735/2023, publicado ayer en el Boletín Oficial, incorpora un cambio en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo que está a cargo de la seguridad del Presidente. Hasta este sábado, la Policía Federal Argentina (PFA) habitualmente custodia a todos los ex mandatarios en el territorio nacional, en caso de que requieran de este resguardo especial, o tengan que realizar viajes puntuales.

La prerrogativa se ampliará ahora a quienes hayan ejercido alguna vez la Presidencia y la Vicepresidencia, se desplacen dentro o fuera del país y podrán utilizar este beneficio sin un tiempo límite para su aplicación.

Fernández y Agustín Rossi, firmaron la medida que modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019 a pocos días de comenzar su gestión. La redacción de la norma suma como misión a los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya cumplieron mandato. “Proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia” e indica en el Art 14 “Establécese que los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios actuarán bajo control operacional de la Casa Militar, a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia, de la que recibirán las órdenes para su empleo, actuando de conformidad con las leyes y reglamentos que rigen al Personal de la PFA”.

En el art 15 se expresa “Establécese que, en función de los términos que fija el artículo 14, en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios respectivamente, conforme las directivas y órdenes que imparta el Jefe de la CASA MILITAR y las establecidas en el artículo 8º del Decreto Nº 3469 del 7 de mayo de 1963″.

El ex presidente inútil, que encabezó el peor gobierno de la historia argentina, pretende que los argentinos le paguemos su tranquilidad a él y su familia, una pléyade de funcionarios de seguridad que vivan con él en España, donde piensa residir, como si se tratara de un jeque árabe o lo que es peor, como si realmente se tratara de un Estadista argentino al que hay que preservar por cuestiones de soberanía.

Esperemos que esta vergonzosa determinación sea radicalmente extirpada del gasto público nacional y sería bueno que si realmente Milei dice estar contra la casta, pueda abolir y/o anular el privilegio de que ex presidentes gocen de seguridad junto a sus familias.

Deberá reformar las leyes y obligar a los ex presidentes y vice, que si quieren seguridad ellos y sus familias, se la paguen con la propia y dejen de gastar los dineros públicos en un país donde, como dijo el presidente electo en las urnas: no hay plata. (Agencia OPI Santa Cruz)