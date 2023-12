Tensión por elección de autoridades en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una reunión de labor parlamentaria para mañana con los presidentes de todos los bloques con el fin de definir una sesión de elección de autoridades en el Senado.

El encuentro está programado para este martes a las 15 horas, con la intención de convocar a una sesión el miércoles. El propósito de la sesión es elegir los cargos de conducción que aún están vacantes en el Senado, siendo la presidencia provisional del cuerpo la más relevante a definir.

La interna en La Libertad Avanza se ha intensificado en relación con la elección de la presidencia provisional del Senado. Aunque inicialmente se había confirmado a Francisco Paoltrini para el cargo, la vicepresidenta Villarruel declaró este lunes que el tema no está cerrado, generando tensiones dentro del partido.

Paoltrini expresó su preocupación por la posibilidad de que se revierta su designación: “Todavía no se definió la presidencia provisional del Senado a pesar de que me habían confirmado. Si a mí me bajan será un síntoma de debilidad política, producto de una operación entre Guillermo Montenegro y José Mayans”, señaló.

José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria, afirmó que La Libertad Avanza cuenta con solo siete senadores y carece de los números necesarios para asumir la conducción del Congreso. Mayans subrayó que la mayoría no puede entregar prerrogativas a la minoría y que La Libertad Avanza no puede tomar la conducción del Congreso por la fuerza.

La reunión de labor parlamentaria y la posterior sesión en el Senado serán momentos cruciales para resolver las tensiones internas y definir la dirección futura del partido en el ámbito legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA