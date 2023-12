Vidal anunció recorte de gastos y una auditoría general del Estado Provincial

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal anunció este viernes que firmará un decreto para solicitar auditoría general de la provincial sumado a una serie de recortes de gastos como viáticos y el pago de las discrecionales Unidades Retributivas que tenían desde la gobernación y cada uno de los ministerios y, se venderá el 80% del parque automotor de la administración provincial.

En un anuncio realizado en el Salón Blanco de la gobernación acompañado por el vicegobernador Fabián Leguizamón junto al jefe de Gabinete, Daniel Álvarez y el ministro de Gobierno, Pedro Luxen.

Vidal aseguró que fueron días “de mucho trabajo y de organización, asumimos con muchas ganas, pero es todo un desafío si tenemos en cuenta la situación que nos ha tocado. Mucha falta de fondos, mucha desorganización pero que se enfrentará con mucha dedicación, trabajo y esfuerzo podremos salir adelante, no es fácil pero tampoco es imposible”.

El gobernador que asumió hace una semana sostuvo que “estamos comprometidos con levantar la provincia y generar algo distinto. Hay una enorme desorganización en el Estado”.

“Fueron muchos años de las mismas políticas y el mismo gobierno debería funcionar mucho mejor. Más acceso a la información, los ministerios deberían compartir información, no me quejo, me hago cargo”, aseguró.

Allí, Vidal dijo que “no hay opción” a las medidas entre las que enumeró “eliminar la totalidad de los viáticos”, reducir al 50% la pauta publicitaria del Estado, eliminar las Unidades Retributivas que se otorgaban discrecionalmente desde la gobernación y los ministerios.

También se anunció el remate del 80% del parque automotor del Estado provincial junto a la residencia oficial que se encuentra en El Calafate que serán para financiar la construcción de nuevas escuelas.

El gobernador Claudio Vidal realizando anuncios en Casa de Gobierno – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

A su vez, el mandatario aseveró que se eliminarán “1480 líneas telefónicas que se usan en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos” y son pagadas por la provincia.

Por igual sostuvo que los fondos provenientes del Consejo Federal de Inversiones que se descuentan de la coparticipación federal, serán destinados a proyectos técnicos y desarrollo y “lo lamento por los intendentes que no podrán financiar las fiestas por localidad”.

“Nos obligan a estas medidas. Basta de corrupción. Era una provincia que no pensaban en el pueblo y estaban acompañados por parte de la Justicia”, dijo Vidal.

Al finalizar anunció el pago de aguinaldo para jubilados y pensionados para el 18 de diciembre y para los activos el 22 de diciembre.

A su vez, aseguró que trabajará “junto a empresas mineras, petroleras y otras privadas” para conseguir los fondos necesarios para afrontar los salarios de diciembre. (Agencia OPI Santa Cruz)