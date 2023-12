Postergada nuevamente la declaración de Marcos Peña en la causa del ARA San Juan

Marcos Peña, ex jefe de gabinete durante el gobierno de Cambiemos, ha vuelto a postergar su declaración como testigo en la causa que investiga las razones del naufragio del submarino ARA San Juan. Inicialmente citado para el 13 de diciembre, solicitó declarar por Zoom, lo que le fue denegado. La jueza fijó una nueva fecha para el 19 de diciembre, pero Peña ha pedido postergación alegando motivos laborales y compromisos previos en Uruguay.

En un escrito presentado por su abogado, Peña propuso fijar una nueva fecha después de la feria judicial, alegando que sería más fácil obtener pasajes fuera de temporada alta. Se comprometió a coordinar con tiempo el viaje y asistir en la próxima fecha que disponga la jueza. Adjuntó la presentación de copia de los pasajes adquiridos para un viaje a Montevideo.

La causa investiga las responsabilidades en el hundimiento del ARA San Juan e involucra también al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, y al ex jefe de la Armada almirante Marcelo Srur. La contradicción se centra en informes sobre el estado de piezas del submarino, como los “canister soda”, filtros de cal soda que purifican el aire en el submarino. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA