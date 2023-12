Argentina canceló el vencimiento de la deuda al FMI

Hoy se realizó el pago de US$ 921 millones correspondiente a vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La operación fue posible mediante un préstamo de US$ 960 millones otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.

En paralelo, el Fondo Monetario Internacional aprobó una significativa ampliación del 50% en el monto de las cuotas asignadas a cada país miembro, con el objetivo de aumentar los recursos prestables. Esta medida eleva el valor de la cuota para Argentina a US$ 5.700 millones (4780 millones de DEG). Aunque implica un aporte adicional de US$ 2.130 millones, también podría resultar en menores pagos por sobrecargos.

La Junta de Gobernadores del FMI concluyó la Decimosexta Revisión General de Cuotas, aprobando un aumento total de DEG 238.600 millones (USD 320.000 millones), llevando el total de las cuotas a DEG 715.700 millones (USD 960.000 millones).

La cuota argentina, que previamente era de 3187,3 millones de DEG, se incrementará a unos 4780,5 millones de DEG. A pesar de las reservas negativas y en aumento desde la devaluación, Argentina se compromete a realizar este aporte adicional.

Nuestro país mantiene un préstamo con el FMI que equivale a aproximadamente el 975% de su cuota, generando sobrecargos de intereses. La ampliación de la cuota podría reducir estos sobrecargos, ya que el país se encontraba excedido en el préstamo antes de esta reforma.

Hasta la fecha, el FMI no ha modificado el techo para aplicar sobrecargos, pero la ampliación de la cuota podría permitir una disminución de los sobrecargos a corto plazo. Antes de esta modificación, los sobrecargos anuales para Argentina rondaban los US$ 1.000 millones. Para el año 2024, se espera que los vencimientos totales con el FMI alcancen aproximadamente US$ 7.700 millones, incluyendo el pago de los sobrecargos. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA