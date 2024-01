El Intendente de 28 de Noviembre Aldo Aravena ordenó realizar una Auditoría General al municipio, tanto financiera como de contratación de personal y entrega de tierras

Con fecha 19 de diciembre de 2023, el intendente Aldo Aravena, electo en la localidad de 28 de Noviembre, firmó una Resolución para elevar a consideración del Concejo Deliberante, donde ordena que se realice una Auditoría General en las finanzas del municipio y en el Artículo segundo ordena reveer las contrataciones de personal generadas en los últimos 6 meses por la gestión de Fernándo Españón, ex intendente de la localidad, plagado de denuncias y observaciones por no cumplimentar las formas, no respetar la institucionalidad, entregar tierras a familiares y amigos sin las condiciones exigidas por Ordenanzas, dejar el municipio endeudado, sin caja y con la coparticipación futura comprometida.

Aravena pide especialmente revisar las últimas contrataciones, realizadas bajo Ordenanza Municipal 2357/23 y también los contratos de locación de servicios y consecuentemente los contratos que tienen fecha de finalización el día 31 de diciembre de este año.

Los argumentos

El Intendente municipal asumido el 10 de diciembre, sostiene que la situación financiera municipal, la irregularidad en los pases a planta permanente de personal, la contratación de personas y la entrega de tierras públicas y las irregularidades detectadas en la gestión anterior, hacen necesario una revisión puntual e integral del patrimonio, las contrataciones, finanzas y el personal del municipio.

Indica el instrumento legal que habiendo asumido la Intendencia de éste municipio con fecha 10 de Diciembre de 2023, ha constatado la existencia de irregularidades en materia de contratación de personal, entrega de tierras fiscales, pase a planta permanente de personal contratado, en contra de las disposiciones legales vigentes y por lo tanto se hace necesario, en protección de los intereses de éste municipio, el erario público y el bienestar general, no solo de los trabajadores sino también de todos los habitantes, llevar adelante una auditoria general de todas las cuentas que pertenecen a la municipalidad, como así también la verificación de todos las obligaciones contraídas y puntualmente la controvertida entrega de terrenos fiscales encontrándose derogada la norma que lo regula, establece la parte de los “Considerandos”.

Es en ese marco el Intendente expresa que en base a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal 2357, artículos 25, 30 subsiguientes y concordantes, lo dispuesto por la Constitución Provincial, articulo 150 incisos 1°, 3°, 4 y 5° y lo dispuestos en el articulo 61o, inciso d) de la Ley 55 (Orgánica de las Municipalidades) y teniendo en cuenta que se trata del erario público, remite el proyecto al Concejo Deliberante para su tratamiento y aprobación.

Municipales en asamblea

Por su parte el personal municipal nucleado en el SEM, realizó una asamblea sectorial de los empleados municipales con el fin de deliberar sobre los pasos a seguir en las actuales circunstancias en las cuales por encontrarse desfinanciando el municipio, corre riesgo el pago de salarios y obviamente hay imposibilidad del Ejecutivo de pactar aumentos salariales.

El gremio resolvió exigirle al Ejecutivo y al Concejo Deliberante la apertura de la Comisión Permanente de Aplicación de las Relaciones Laborales con un término de 48 horas para responder a la solicitud y se declaró en Estado de Asamblea Permanente. (Agencia OPI Santa Cruz)