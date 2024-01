De acuerdo a fuentes del gobierno provincial, desde el Ejecutivo se ha dado la orden de quitarle a la policía provincial, el servicio de seguridad que venía prestando bajo la modalidad de “adicionales” y hasta este momento han dejado afuera a 1.450 efectivos, en todo Santa Cruz. En teoría, el gobierno quiere restringir el pago de esos adicionales, por falta de fondos en las arcas públicas.

Hasta el momento se ha corroborado el levantamiento de los servicios en el Ministerio de Igualdad, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Contaduría de la provincia, Represas, mineras y hasta hoy el único lugar de donde no se ha retirado la policía de la seguridad, es en el hospital.

Con respecto a esta medida que no ha trascendido a la opinión pública, al menos por iniciativa del gobierno provincial, hay una corriente de opinión dentro de las oficinas de la gobernación, de que el tema está fuertemente relacionado con la elección de empresas privadas, actualmente relacionadas con el sector minero y petrolero de Santa Cruz, especialmente de zona norte (Caleta Olivia, Puerto Deseado, Las Heras).

El gobierno provincial quita a la policía los adicionales de servicio en reparticiones públicas y Represas, pero sobreviene la duda si serán reemplazadas por empresas de seguridad afines a Petroleros

“El objetivo es armar un gran negocio con las empresas privadas con las que siempre estuvo relacionado el actual Ministro de Seguridad y de Trabajo y de esta manera le quitan a la policía el refuerzo extra de toda la vida, que ha sido el servicio Adicional, el cual se hace en horas de franco de servicio y ayuda a elevar los salarios de los agentes”, indicó la fuente consultada por OPI.

De ser así como lo plantean nuestras fuentes, en Santa Cruz se estaría reinstalando la máxima K que indica “Donde existe una necesidad, hay un negocio”

Uno de los puntos a tener en cuenta, de acuerdo a la medida que toma el gobierno y al silencio que existe en torno a este delicado tema, es saber, conocer y difundir, qué empresas comienzan a hacerse cargo de esos servicios, la modalidad, los contratos y especialmente quiénes son los responsables de las mismas como así también su trayectoria y vinculación con el Sindicato de Petroleros Privados, de donde proviene y supervisa el gobernador de Santa Cruz, por cuanto allí estaría la clave de todo “Están armando un gran negocio donde van a aparecer los amigos de siempre, tras cuya fachada seguramente, como hacían los K, estarán ellos y sus tentáculos de poder representado por amigos que engordarán su billetera”, admitió la fuente, asegurando que el objetivo del Sindicato de Seguridad Privada, de fuerte vinculación con el actual Ministro Pedro Prodomos, busca quedarse con el transporte de caudales bancarios, que están en manos de Juncadella y Prosegur.

El circuito de relaciones institucionales/comerciales, quedaría cerrado con la aparición en este juego de intereses del actual Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Norberto Gutiérrez, sindicalista amigo de Claudio Vidal y Pedro Prodomos, dado que hasta antes de asumir el cargo oficialmente, se desempeñaba como Secretario General de la Unión Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Central (UPSAP). En el año 2019 Gutierrez, estuvo al frente de la Lista Verde Renovación Nacional, donde se consagró Secretario General en una elección que no fue reconocida por la Justicia.

Malestar y denuncias

La policía ve en las decisiones del gobernador Vidal un doble estándar: por un lado observa que el gobierno intenta suprimir parte del presupuesto, que se reparten entre efectivos de la policía de toda la provincia y que en el mes de agosto 2023 fue de $ 97.623.108,00, según Planilla de Pago Adicional (Orden 18/23) y por otro lado, tiene preparada una privatización de esos servicios, pero allí estaría el punto en cuestión: recaería en empresas de vigilancia fuertemente vinculadas a los funcionarios petroleros y de seguridad, que actualmente ocupan altos cargos en la nueva gestión.

Tal la opinión recolectada de nuestras fuentes, los Adicionales ayudan a los policías de toda la provincia a sostener gran parte del bienestar del núcleo familiar, ya que hasta se ve reflejado en las retenciones judiciales que le hacen mensualmente a muchos padres de familia.

El gobernador Claudio Vidal rodeado de su custodia – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Actualmente los efectivos que custodian al gobernador Claudio Vidal, son de Policía Federal, tal como resulta de observar diariamente los vehículos de esa repartición frente al palacio de gobierno. No olvidemos que como OPI lo señaló en el 2016, cuando era Secretario General de Petroleros, Vidal tenía en el sindicato como custodios, efectivos de la policía de provincia de Buenos Aires y de jefe de Seguridad a Prodomos.

En opinión de los mismos policías, el gobernador no confía en la fuerza provincial y algunos vinculan esa actitud con la acción de los efectivos de la Policía de Santa Cruz que realizaron los allanamientos ordenados por la Justicia, en una causa que involucró al Sindicato de Petroleros Privados en el año 2017, debido a una balacera ocurrida en la sede que tiene en Caleta Olivia, oportunidad en la que falleció un trabajador de la UOCRA como producto de ese enfrentamiento.

Aseguran que no existe ningún Plan de Seguridad en el gobierno, no tienen idea de cómo implementarlo y a cargo de la Fuerza hay gente con poca o nula capacidad de organización y operatividad, asignada a cargos esenciales dentro de la Jefatura y que actualmente los negocios “han mutado”, no han desaparecido, razón por lo cual es tan importante estar atentos a los vínculos y relaciones que en materia de seguridad con sectores privados, tenga el actual gobierno de Claudio Vidal. (Agencia OPI Santa Cruz)