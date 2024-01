El gobierno provincial le dio la limpieza de escuelas de Caleta Olivia a la llamada  “Santa Cruz Sustentable”, que no es otra que la controvertida Fundación Olivia, renombrada

El gobierno de Santa Cruz dio a conocer oficialmente que tras la firma de un convenio la Fundación “Santa Cruz Sustentable” se hará cargo del mantenimiento de las escuelas de Caleta Olivia durante el ciclo lectivo 2024.

“El mantenimiento de las escuelas será garantizado por los integrantes de la Fundación, a pedido del gobierno provincial”, dice el parte de prensa

Claudio Vidal, habría dicho “la educación es nuestra prioridad y actuaremos en forma decidida. Queremos a nuestros hijos en las aulas. Para eso, es imprescindible tener escuelas que funcionen, docentes que trabajen y estén bien remunerados; y contenidos pedagógicos que sirvan al bienestar y desarrollo de Santa Cruz”.

Menciona el parte como representantes de la Fundación a Celeste María González, Marta Jésica Constancio y César Daniel Herrera y agrega que la institución se encuentra en un proceso de regularización de todo su funcionamiento.

El Intendente de Caleta Pablo Carrizo (SER), agregó “la Fundación es parte importante de Caleta, viene arrastrando una situación injusta debido a las malas administraciones sucesivas y un marcado desinterés por parte del gobierno anterior. Nosotros vinimos a regularizar esa situación, porque su capital humano tiene un valor incalculable”.

Lo que Carrizo no dice

El Intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo, omite (como es costumbre en los aliados del gobierno provincial) una parte importante de la historia de esta Fundación, que a juzgar por sus antecedentes, no hay certeza que se trate de un conjunto de hombres y mujeres calificados para un trabajo como el que le van a dar desde el Estado provincial.

OPI siguió todo el derrotero de la creación de este grupo que inicialmente allá por el año 2007 y 2008 eran desocupados que el gobierno provincial mantenía mediante el aporte realizado por las petroleras de zona norte.

Cuando las empresas se dieron cuenta que el listado de “desocupados” era manejado por cuatro vivos que se quedaban con gran parte del aporte, eliminaron la “colaboración”, no sin sufrir las consecuencias de las protestas, cortes, manifestaciones etc, impulsadas en todos los casos por los propios funcionarios que atizaban el conflicto, como una suerte de extorsión hacia las petroleras, enojados porque habían cortado el suministro de fondos.

Todo esto mutó en la llamada Fundación Olivia, que patrocinada por los intendentes de Caleta (Cotillo y Córdoba), siguió manejando fondos, en este caso provinciales, con la excusa de transformarse en un punto productivo, generando emprendimientos como la fábrica de bloques, un vivero, una planta recicladora, una adoquinera etc; nada anduvo.

Mucha de la gente que formaba esa fundación sufrió problemas de salud graves como las adicciones (droga y alcoholismo) y solo estaban allí para cobrar un salario mínimo, en negro que aportaba el gobierno provincial y “adminsitraban” algunos intermediarios que estaban en “el directorio” y tenían la virtud de hacer desaparecer el dinero más rápido de lo que entraba.

Gente como Maria Ester Lavado, Nieto, Benítez, Bellomo o Pagano, algunos de los integrantes del directorio, desaparecieron de sus responsabilidades cuando las operadoras cortaron los fondos y la provincia mezquinaba los envíos discrecionales, dado que el gobierno ponía plata para comprar “paz social” y no lograba controlar los grupos de desocupados que cortaban rutas y se manifestaban todas las semanas.

El gobierno no lo explica

Tras anunciar la incorporación de Fundación “Santa Cruz Sustentable” en las tareas de mantenimiento de los colegios, el gobierno de Claudio Vidal, repite la historia del fracaso.

En el año 2014 lo hizo el Gobernador Daniel Peralta, por algún tiempo y en el 2017 tomó la posta Alicia Kirchner; en este último caso manejaban todo Basanta y Chavez.

El Gobernador dijo que vinieron a regularizar la situación de esta Fundación y les va a confiar un trabajo que necesita mano de obra calificada, por la complejidad de la tarea que tendrán por delante, cosa de la cual carece la Fundación.

El gobierno no ha dicho, por otro lado, que hará con la gente que se encuentra afectada en zona norte a estos trabajos (ex 591) y si (como dicen) la “regularización” de toda la planta de personal de la ex Fundación Caleta Olivia, es incorporarla definitivamente al Estado provincial lo cual iría a contramano del discurso de campaña, sobre el hecho de congelar los ingresos a la administración pública, como fue la propuesta de campaña. (Agencia OPI Santa Cruz)