Escándalo en la CSS con los derivados a CABA. Deudas, reacción del concesionario y enojo del gobernador. Sospechoso negocio de droguerías “con padrinos conocidos” y la danza de los millones

(Por: Rubén Lasagno) – Saltó a la opinión pública un problema que viene de larga data: la situación deplorable en la que son derivados pacientes de la Caja de Servicios Sociales a los hoteles de CABA donde les prestan servicio de alojamiento y comida, tanto al derivado como a su acompañante.

El escándalo se desencadenó cuando la empresa Libertadores SA le comunicó el desalojo a las personas derivadas de la CSS que se encuentran en los hoteles y departamentos de CABA, por cuanto les comunicó que no brindaba más servicios a la Obra Social de Santa Cruz ante la falta de pago por los servicios prestados, falta de diálogo con las autoridades, contratación del servicio por parte de la Caja con otros hoteles fuera del convenio, etc y por tal motivo les hacían saber que a partir de las 12:00hs del día 13 de enero/24, debían dejar los alojamientos respectivos.

Libertadores SA es una empresa cuyo titular es el señor Diego Gustavo Ezequiel Gauna y tiene a su cargo la administración del servicio en los hoteles Hotel Chacabuco, Hotel Palermo, Hotel Com, Hotel Splendid, Apart Carlos Gardel, Apart San Telmo, Departamento Salguero 2137, Departamento Palestina 532, Departamento Pacheco de Melo 2067 y Departamento de Chile 1530, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Caja de Servicios Sociales, mediante un comunicado firmado por el Presidente Sergio Pérez Soruco, informó, bajo el título “Extorsión inadmisible” su posición e hizo una crítica directa a la empresa Libertadores SA por lo con que considera “una actitud miserable” y señala “lo obvio y lo de siempre: quieren más dinero que el Estado paga si o si con el aporte de cada ciudadano santacruceño”.

Lo que no dice el Presidente

Inmediatamente de la conversación de Soruco con Gauna, sobrevino la decisión de la empresa que administra los hoteles, de levantar el anuncio de desalojo; luego apareció el comunicado de la CSS y posteriormente las declaraciones del Gobernador Vidal quien refirió a la orden impartidas por su gobierno para efectuar las auditorías “y no habrá ni un peso más ni un peso menos para las empresas involucradas”, dijo.

Las dos preguntas que nos hacemos y tienen absoluta respuesta es ¿Por qué la empresa Libertadores SA decidió tomar una medida drástica de este tipo, sabiendo el nivel de sensibilidad que genera en la opinión pública, dejar a enfermos, muchos graves y con tratamiento de alta complejidad, en la calle?. La respuesta, de acuerdo a las fuentes consultadas, fue clara y contundente: no les pagaban.

La Caja de Servicios Sociales regularmente paga con retraso pero estos dos últimos meses habían dejado de pagar y si a esto le sumamos la inflación diaria que eleva sistemáticamente los costos, los hoteles ya no podían sostenerse sin el aporte correspondiente.

La medida, señalan las mismas fuentes, fue una acción desesperada y de presión de la firma, para lograr que el gobierno provincial entienda que es imposible sostener y mantener a tanta gente en hoteles y departamentos privados, sin el cobro de los respectivos alquileres.

La otra pregunta es ¿Por qué, después de haber informado a los derivados y sus familias, que debían dejar los hoteles, la empresa Libertadores SA dio marcha atrás inmediatamente de recibir la comunicación del presidente de la CSS?.

En principio, la empresa levantó la medida porque le pagaron, aunque esa parte ni el gobierno ni la CSS, lo digan. El mensaje hacia afuera del gobierno, es que no acepta “extorsiones” y la empresa dejó de quejarse.

Hasta ese momento, le indicaron a OPI, ninguna autoridad de las recién asumidas en la CSS, se dignaron a atender el teléfono, dar una explicación y reconocer/desconocer y pagar la deuda existente, lo cual iba a suceder (como dijo el gobernador) cuando estuviera la auditoría terminada. Las fuentes consultadas se preguntaron si Vidal creía que el tiempo que durara la auditoría, la CSS no tenía que pagar por los servicios que le brindan día a día a los derivados en CABA?.

Está claro que fue un claro error del gobierno, creer que al sistema se le puede cortar el pago de un momento a otro, a instancia de tener terminadas las auditorías, que por cierto son necesarias, pero mientras eso se lleva a cabo, los pagos en el sistema de salud deben mantenerse para no incurrir en estos problemas, más aún con unas inflación del 150% anualizada.

Las deudas que contrae el Estado deben ser abonadas. Una vez pagadas las deudas, el Estado puede rescindir los contratos, pero previo, debe operar la cancelación de las mismas.

Ni santos ni devotos

Cualquier lector desprevenido, entonces, cree que los villanos están en el gobierno y los santos sacrificados son los de la empresa Libertadores SA, pobres víctimas de la política provincial. No es así.

Se especula que Libertadores SA es una empresa armada para gestionar esta “tercerización” de las derivaciones y las fuentes le aseguraron a OPI que es un “kiosco” armado por algunos vivos que en complicidad con la administración de la CSS en épocas de Alicia y mucho antes también, diseñaron toda esta administración paralela o tercerizada de los servicios que el afiliado no sabe cuánto cuesta, a pesar que el sostenimiento de la misma corre por su cuenta.

Escándalo en la CSS con los derivados a CABA. Deudas, reacción del concesionario y enojo del gobernador. Sospechoso negocio de droguerías “con padrinos conocidos” y la danza de los millones

Los entendidos en la materia no encuentran explicación al porqué la propia Caja de Servicios Sociales, no tiene un departamento que se dedique a las derivaciones, alojamiento, logística y sostenimiento de los afiliados y sus acompañantes, derivados a CABA y cuál es la necesidad de intermediación que existe, en este caso con un privado.

Muchos aseguran que la empresa Libertadores SA habría sido fundada por Liliana Korenfeld, ex Interventora de la CSS y que algunos hoteles de los asignados serían atribuidos a la familia Copetti.

Lo mismo ocurre con los dos alojamientos para derivados en la ciudad de Caleta Olivia, del cual existen serias quejas por el servicio, se trata de los hoteles LV y Posada Don David (dos estrellas) gerenciados por Leonardo Valdivia y Matías Giordano, este último ex gerente de la Proveeduría de Petroleros Privados en Pico Truncado y Las Heras en épocas en que Claudio Vidal era Secretario General.

Solo un ejemplo

Las quejas por la deficiencia del servicio en varios alojamientos en CABA, han sido recurrentes, sin embargo, nunca hubo una solución definitiva. Tanto pacientes derivados como acompañantes han sufrido en carne propia la desidia, el abandono, la mala atención y las quejas ante la CSS, sin que se hayan tomado medidas para corregir este problema que suma sufrimiento a quienes van allí derivados por razones de salud y no de vacaciones, precisamente.

Una de las personas entrevistadas por OPI, madre de una joven derivada para su atención en un hospital de CABA, relató a esta Agencia el padecimiento que sufrieron en el Hotel Chacabuco, uno de los lugares a los que fueron remitidas. Desde un desayuno magro y casi inexistente, hasta la queja por cuanto la habitación era aseada cada dos días y las sábanas cambiadas una vez por semana. Por otra parte remarcaron la arbitrariedad con las cuales designan las derivaciones a distintos hoteles o departamentos, algunos de los cuales poseen un servicio muy bueno a diferencia de otros, lo cual consideran es producto de algún tipo de preferencia o acomodo a la hora de asignarles ubicación a los derivados.

Pelea por la plata grande

En la investigación que estamos llevando a cabo para determinar los reales intereses que se manejan detrás de la Caja de Servicios Sociales, que van en detrimento de los afiliados, encontramos una cadena de negociados que realizan algunos sectores dentro de la CSS y varios privados con las droguerías que manejan altos costos en insumos provistos a la Obra Social de la provincia.

En ese marco se señala que la droguería 20 de Junio, habría sido puesta allí por Bontempo, las droguerías Meta y Suizo por parte de Rudy Ulloa y la droguería Núcleo Farma respondería a Aníbal Fernández; todas ellas suministran insumos a la CSS. ¿Saldrá a la luz todo esto en la Auditoría que mandó a realizar el gobierno de Vidal?. En OPI estamos analizando documentación de hace dos años atrás, para desentrañar la ruta del dinero que corre con claros sobreprecios de los medicamentos suministrados.

Asimismo y hasta donde hemos llegado en la investigación hasta el momento, otro gran negocio de la CSS es la ortopedia del Programa Asistir con un proveedor del Conurbano (zona oeste), que ha desarrollado fuertes vínculos con la provincia de Santa Cruz, articulado desde hace varios años por un ex funcionario provincial, hoy en el municipio de Río Gallegos, Diego Robles, cuando era funcionario del gobernador Peralta y el apoyo de Alejandro Queipo en CABA a quien apuntan como socio de Aníbal Fernández en la droguería Núcleo Farma.

En el fondo y sobre todo lo que sufran los derivados, los atrasos en los pagos y la pelea superficial que aparece, entre el presidente de la CSS y los administradores de Libertadores SA, son fuegos de artificios; la verdadera “pelea” es por todos estos negocios complementados por las derivaciones con el alquiler de taxis aéreos por millones de dólares, sobre lo cual estamos trabajando.

Si el gobierno provincial actúa de manera honesta, sincera y transparente, debería bajar estos negociados en beneficio de los propios afiliados y denunciar a los responsables, pero que ello no signifique, solamente, cambiar de manos esos mismos negocios y que la rueda de la fortuna de unos pocos, siga siendo el ciclo de enriquecimiento de privados a costa del dinero de los santacruceños usando como caja de recaudación a la Obra Social de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)