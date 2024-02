El Presidente afirma que el ministro Francos está “firme como rulo de estatua”

El presidente Javier Milei aseguró hoy que el ministro del Interior, Guillermo Francos, se mantiene sólido en su gestión, utilizando una expresión coloquial al decir que está “firme como rulo de estatua”. Destacó además su relación personal con Francos, mencionando que fue quien lo introdujo en la política.

En declaraciones radiales, el mandatario desestimó las especulaciones de los medios sobre posibles sugerencias del ex presidente Mauricio Macri respecto a cambios en el Gabinete, como la entrada de Diego Santilli o Andrés Ibarra. Milei señaló que sus conversaciones con Macri se centran en la construcción de un espacio político que represente el cambio y permita avanzar en reformas para el beneficio de Argentina.

Respecto a los recientes despidos de Osvaldo Giordano, ex titular de Anses, y Flavia Royón, ex ministra de Minería, Milei afirmó que aún no ha decidido quiénes los reemplazarán, pero mencionó que tiene “cuatro candidatos técnicos” en mente para ocupar esos cargos. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA