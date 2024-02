La deuda pública argentina se dispara en enero

El panorama de la deuda pública argentina continúa generando preocupación, con cifras de enero que muestran un aumento significativo, alcanzando un monto total de US$ 381.272 millones. Este incremento se atribuye al ajuste de las obligaciones en pesos vinculadas a la inflación y al dólar, así como al aumento neto de los pasivos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el informe de la Secretaría de Finanzas, la deuda en situación de pago normal experimentó un aumento mensual del 2,88%, equivalente a US$ 10.622 millones con respecto al mes anterior. Este crecimiento se desglosa en un aumento de la deuda en moneda extranjera por US$ 3.514 millones y un alza de la deuda en moneda local por US$ 7.108 millones, ambas cifras expresadas en dólares.

El incremento de la deuda en moneda extranjera se debe en parte al desembolso del FMI por US$ 4.707 millones como parte de la renovación del acuerdo con Argentina, parte de los cuales se destinaron a cubrir vencimientos de capital en enero, según las cifras oficiales.

La deuda con el FMI, por su parte, aumentó de US$ 40.899 millones a US$ 43.157 millones, destacando una tendencia preocupante.

Los expertos advierten que el endeudamiento en pesos, particularmente vinculado a bonos ajustables por inflación o al tipo de cambio oficial, sigue siendo vulnerable a la volatilidad del mercado y a la inflación. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señala que más del 90% del endeudamiento en pesos está relacionado con bonos CER o dollar linked.

Es importante destacar que estas cifras no incluyen las obligaciones de las provincias y del Banco Central.

El informe también revela que aproximadamente el 29% de la deuda en situación de pago normal es pagadera en moneda local, mientras que el 71% restante es en moneda extranjera. Además, el 77% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, seguido por el 21% de obligaciones con Acreedores Externos Oficiales.

En los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal ha disminuido en el equivalente a US$ 14.516 millones, principalmente debido al incremento de la deuda en moneda extranjera y la disminución de la deuda en moneda local. Sin embargo, estos números plantean desafíos significativos para la estabilidad financiera a largo plazo del país. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA