El Estado botín (Parte II)

(Por: Dr Dino Zaffrani) – Encuentro ciudadano desde su fundación se planteó ser lo distinto en la política. De hecho fui convocado por ese Partido, en tiempos en que Javier Perez Gallart lo conducía, para participar en el 2015 como candidato extrapartidario a la Intendencia de Río Gallegos. En realidad para empujar la candidatura de Pedro Gojan a Concejal, integrante de ese partido.

Más recientemente estimulé y apoyé la decisión de Encuentro Ciudadano de sumarse como lo hicieron muchos Radicales al frente Por Santa Cruz, que nos permitió derrotar al Kirchnerismo, después de 32 años de desastrosas consecuencias al manejar nuestra Provincia como un feudo.

Hemos de tratar en Santa Cruz y en el resto de la Argentina, como simples ciudadanos de a pié, que el Estado no sea más un botín de la “política”. Es un compromiso a redoblar, más aún, en estos momentos que casi un 60% de compatriotas ni siquiera pueden subirse a la lona, y al mismo tiempo oportunistas de todo tipo tratan de vivir del Estado.

Lo que se ha naturalizado y no debemos permitir. Se ha pues naturalizado y no podemos permitirlo, que esto pase. No en estos momentos de tan grave crisis social con familias y familias que no tienen para su diario sustento.

En la anterior nota (El Estado Botín) planteamos el ejemplo de la pareja Gojan/Vivanco, una K y el otro de Encuentro Ciudadano, si era ello compatible?.

Afirmamos que no, pues ambos, eran opositores entre si y no obstante ambos vivían del Estado. Una en el ex Inadi y otro como asesor de encuentro ciudadano (comenzaremos a ponerlo en minúsculas). Ninguno ha continuado cobrando el sueldo del lugar donde provenían, sino que duplicaron o triplicaron sus ingresos con los nuevos puestos en el mismo Estado (sueldos que pagamos entre todos).

Esto lleva a concluir que algunos inescrupulosos hacen política para servirse del Estado, con sueldos inmerecidos. La práctica de estos nefastos ejemplos lo confirma.

Pedro Gojan después de 8 años como asesor de la Cámara de Diputados, donde cobraba cerca del millón de pesos, de haber dejado su gris y oscuro puesto en una dependencia Municipal, hoy cobra en el Consejo Provincial de Educación (recientemente nombrado) cerca de $ 1.300.000 y absolutamente dispuesto a no regresar jamás a ese oscuro lugar.

Hoy la “política” le cambió la vida, mientras aquellos miles y miles de los que asegura representar, defender … viven en extrema pobreza e indigencia…. y poco le importan.

Leandro Dolan, antes también asesor en la cámara por ese colectivo, un mediocre periodista y pésimo escritor, quien no podría sobrevivir a la intemperie en la actividad privada ni una semana, a través de la política y simulando ser progre, está hoy a cargo de “prensa” en el Consejo de Educación de la mano de Bousquet.¿? trabajando quizás un par de horas sin horario desde el exterior, ganando una cifra similar, cercana al millón de pesos o más!!

Prensa en el Consejo Provincial de Educación!!! cuando estamos llamando a voluntarios a poner en condiciones las escuelas destruidas? ¿Prensa? ¿Prensa para qué?.

Y podemos seguir con lo conocido… Joaquin Sportelli, hijo de Gabriela Mestelán, luego de ingresar a la Cámara como chofer en los últimos tiempos de la Diputación de Faty Oliva, hoy también recaló en Educación y saca fotos para prensa de Busquet. ¿Es acaso Bousquet un artista y no nos hemos enterado?

O no se hacen cargo de que los sueldos que perciben los pagan, entre otros, esos 60% de pobres sin rostro a los que invocan en las charlas de café.

Es este el ejemplo de austeridad del gobierno en los difíciles tiempos de ajuste que padecemos?

Así no se puede seguir, ¡no tienen derecho!.

Todos ellos de muy firmes convicciones y militantes de la juventud de la acción católica. Pero, ¿Qué les pasó ? ¿Qué tienen para decir sus hermanos, la suegra, las cuñadas, los amigos que se sientan a vuestra mesa Gaby, Faty, Ethel..…?; digan algo por favor!

Caramba!! Qué tienen para decir los afiliados y votantes de encuentro ciudadano,? ( pongamos encuentro solamente)…qué tienen para decir?

Y ….¿Qué diría Javier?

Pero también ¿Qué tienen para decir los integrantes de Por Santa Cruz, Radicales disidentes, opositores, oficialistas o del palo que sea, que usufructúan estas mismas injustas situaciones de privilegio que ya no debemos consentir?!

Nota: A Fabián Leguizamón como Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, le propongo un proyecto de ley que establezca que los asesores, colaboradores, secretarios o simples trabajadores que hayan ingresado en esta gestión, en distintos entes estatales de la mano del Gobierno actual, continúen percibiendo los mismos haberes del lugar de origen o perciban los mismo que un ingresante sin antigüedad y como se ha hecho en Nación. que se revisen los ingresos en el Estado en cualquiera de sus dependencias y poderes de dos años para atrás. (Dino Zaffrani para OPI Santa Cruz)