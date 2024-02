UOCRA declaró un paro en Represas, como escalada por la falta de pago al eliminarse el Fondo Fiduciario que proveía de fondos a la UTE Represas Patagonia

Tal como venimos informando en notas anteriores, tanto la UTE Represas Patagonia como los gremios UOCRA y UECARA, actuante en el complejo Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, vienen presionando al gobierno nacional para que restituya los fondos necesarios para continuar la obra, a pesar que la misma está en pausa desde hace varios meses y solo permanecen allí un servicio de guardia y mantenimiento, que en las últimas horas entraron en paro, debido a la falta de respuesta a los reclamos expuestos ante las autoridades de Enarsa y el Ministerio de Energía, las cuales no tuvieron el éxito esperado, que es la restitución de flujo de fondos que recibe la UTE para hacer efectivos los salarios y los gastos de funcionamiento de una obra que lleva 11 años de construcción y no más del 25% de avance, tras el insumo de aproximadamente unos 2.500 millones de dólares.

Te puede interesar: UOCRA, UECARA y la UTE Represas Patagonia, desesperados, buscan extorsionar al gobierno para que dé continuidad a la provisión de fondos para Cóndor Cliff y La Barrancosa

El 21 de febrero 2024 se volvieron a sentar en la mesa de negociaciones las partes involucradas en el proyecto y debatieron los pormenores del conflicto desatado entre la UTE y los trabajadores, por falta de pago de los salarios. En esta oportunidad la YTE Represas Patagonia, que contrata con el Estado nacional a través de ENARSA, expresó, tal el documento al que OPI tuvo acceso que el problema de la crisis de la empresa tiene estricta y exclusiva vinculación en la situación de fuerza mayor no imputable a la empresa derivada de la falta de financiamiento de la obra.

“La misma no es propiedad de la UTE quien ha sido contratada por el Estado Nacional a través de ENARSA para su realización siendo que el fideicomiso a través del cual se iban abonando periódicamente los gastos en que incurría la UTE está absolutamente sin fondos, por eso con independencia de cualquier otro factor, la obra no puede continuar por falta de financiamiento y ello es por responsabilidad ajena a la UTE” dejó expresado la Unión Transitoria en el Acta, ante las autoridades nacionales.

Recuerda la UTE que se han realizado varias reuniones sin llegar a un acuerdo e informó en el mismo acto que no se encuentra en condiciones de abonar las remuneraciones “y ni siquiera salarios de suspensión como ya ha hecho durante los últimos tres meses”, agrega.

“Por ello – prosigue el documento – es que esta empresa entiende concluido este procedimiento de crisis mas allá que el mismo no fuera necesario para los trabajadores comprendidos en la ley 22.250 y por ende procederá al despido de la mayoría de los trabajadores de la UOCRA abonando el correspondiente fondo de desempleo y despedirá a la mayoría de los trabajadores comprendidos en UECARA por falta de trabajo y fuerza mayor no imputable a la empresa en los términos del art. 247 de la LCT, obviamente se mantendrá el personal de ambos agrupamientos que sean indispensables para las tareas vinculadas al mantenimiento y a la seguridad”, expresa al respecto.

UOCRA declaró un paro en Represas, como escalada por la falta de pago al eliminarse el Fondo Fiduciario que proveía de fondos a la UTE Represas Patagonia

La UTE deja aclarado que el personal despedido podrá ser reincorporado total o parcialmente en la medida que la obra sea reactivada.

Por su parte ENARSA dejó asentado en el documento que “ha presentado la orden de servicio Nº 6714 con el objetivo de que la UTE retome las obligaciones contractualmente comprometidas con los programas de trabajo vigentes requiriéndole a esta última que además implemente las medidas necesarias para retomar la ejecución de las tareas y servicios en la obra” a lo cual la UTE manifestó que “la referida orden de servicio fue respondida con la nota de pedido Nº 8136 del 21 de febrero de 2024, no se puede dar continuidad a las obras sin contar con los recursos financieros para remunerar los trabajos en tiempo y forma, lo cual es continuidad a su vez de otras notas anteriores que justifican las razones expuestas en esta reunión”, indica la UTE Represas Patagonia.

La posición de la UOCRA, en tanto estuvo centrada en la actitud de la Secretaria de Energía y el Ministerio de Economía, de quienes dijo “…demuestra la falta de interés en el diálogo la concertación y las aristas delicadas que la situación planteada tiene a nivel paz social y a nivel continuidad de las obras, que por otro lado no nos consta la pretendida insuficiencia patrimonial de la UTE y del fondo fiduciario y que en todo caso resulta ajena a esta entidad gremial y a los trabajadores y propia del riesgo empresario debiendo contar con un soporte respaldatorio a nivel balances que prima facie no se observa. En vista de todo ello se rechazan las medidas propuestas por la empleadora destacando la improcedencia de los despidos y de las suspensiones sin goce de haberes. A la luz de las controversias advertida en esta audiencia entre ENARSA y la UTE que existe una maniobra especulativa ajena a los trabajadores que en vista de todo ello UOCRA se encuentra en estado de alerta y movilización constituyendo prioridad absoluta la continuidad de las obras y la preservación de las fuentes de trabajo amén del mantenimiento de la paz social por lo que de verificarse medidas concretas que afecten a los trabajadores y/o a la continuidad de las obras habrán de adoptarse las medidas que correspondan solicitándose incluso el dictado de la conciliación obligatoria en tanto nada de lo acontecido en este expediente lo impide y/o lo reemplaza. En concreto, no existe situación de excepción y/o privilegio que amerite el salteo del diálogo, el acuerdo y el eventual dictado de la conciliación obligatoria que sabido es, resulta de orden público. Por lo demás atento el cariz de los hechos y no habiendo la empleadora acompañado documentación que acredite estar al día en el pago del fondo de cese laboral tal como se hubo de solicitar en la audiencia de fecha 19/02/2024, solicita se intime por última vez a la UTE a que lo haga en el perentorio plazo de 24hs. y en caso que ello no ocurra solicita que la Autoridad de Aplicación adopte las medidas inspectivas y sancionatorias que correspondan siendo que este nuevo incumplimiento de existir revela un nuevo e inadmisible atropello sobre los intereses de los trabajadores”.

Desde hoy en los obradores de Represas (Cóndor Cliff y La Barrabcosa) se inició un paro de actividades de la UOCRA que afecta al personal de mantenimiento y vigilancia del proyecto, sin que hasta el momento se haya dispuesto ninguna medida de no innovar por parte de la autoridad de Trabajo y muchos menos se haya asegurado que el Fondo Fiduciario utilizado para abastecer de fondos a la UTE, vaya a ser repuesto como solicitan las partes.

Fuentes del gobierno nacional consultadas en off desde OPI aseguran que va a pasar un buen tiempo hasta que se reactiven las obras y no va a ser en las actuales circunstancias ni abriendo el grifo de fondos libres que proveían a la UTE el financiamiento indiscriminado de gastos que nadie controlaba.

El ejemplo que ponen las fuentes, para fundamentar su punto de vista es el que tantas veces apuntamos en nuestros informes, inclusive en la zaga de informes referidos al ensayo titulado “Deconstruyendo las Represas”, donde se advierten las falacias sobre las que se apoya el proyecto y la realidad incontrastable que muestra apenas un 25% de avance en un proyecto que ha insumido casi 3 mil millones de dólares en 11 años. (Agencia OPI Santa Cruz)