Conflicto generalizado en YCRT. Los sindicatos en pie de guerra porque aún no han cobrado salarios. Hay versiones que dan por hecho la renuncia de Thierry Decoud 

Los sindicatos que se encuentra activos dentro de YCRT, se han manifestado por separado e iniciado medidas de acción directa, algunos como ATE habían comenzado con quite de colaboración en los lugares de trabajo la semana pasada, sin embargo desde ayer todo se complicó, debido a que estamos a 13 de marzo y los trabajadores aún no han recibido los haberes del mes de febrero.

La representación sindical con apoyo de los intendentes de Río Turbio Darío Menna y 28 de Noviembre Aldo Aravena pidieron apoyo y solidaridad para respaldar a la empresa YCRT y la Usina 14 Mineros, debido a la falta de respuesta a nivel nacional y la creciente preocupación de los trabajadores por no haber recibido los haberes correspondientes y tener información que recién el día 20 del corriente mes, les serían girados al yacimiento.

Nuestras fuentes en Buenos Aires admiten que hay cortocircuitos entre la Intervención y Economía, dado que el actual interventor reclamó varias veces los fondos, pero no le han sido liberados para el pago y funcionamiento de YCRT. En el día de ayer, confirman las fuentes, Thierry Decoud asistió a las oficinas de calle Cabildo, pero no lo hizo el equipo de trabajo, ante lo cual habría existido una comunicación del propio Decoud amenazando con renunciar al cargo, cuestión que hasta el momento, no ha podido ser confirmada.

Los sindicatos se reunieron con el gobernador Vidal pidiendo apoyo, pero las limitaciones políticas del gobierno provincial no le permitieron dar una respuesta que conformara a los dirigentes gremiales y el gobernador les habría aconsejado plantear el reclamo en ciudad de Buenos Aires, no obstante los gobernadores patagónicos sacaron un escrito firmado por todos donde piden que YCRT sea quitada de la lista de empresas a privatizar, teniendo en cuenta que sostiene dos comunidades de la cuenca.

El gobernador Claudio Vidal con la carpeta de YCRT bajo el brazo

Las fuentes indican que los sindicatos ATE, Luz y Fuerza, APS y La Fraternidad podrían tomar fuertes y serias medidas en los próximos días si desde el gobierno nacional no atienden las necesidades salariales de más de 2000 familias que en este momento, están sin ningún tipo de sustento ni información que le de alguna seguridad de cuándo serán los pagos al personal del yacimiento.

El paso del interventor Thierry Decoud por Santa Cruz, lejos estuvo de augurar un panorama como el que hoy viven en YCRT, sin cobro de haberes y con la anulación de muchos items en los salarios que fueron suspendidos por la actual administración.

Los sindicatos han comenzado las protestas en la cuenca con paros y quema de cucbiertas y algunos advierten que los sectores más duros, no descartan tomar la mina, como ha ocurrido en otras oportunidades, si los salarios no son pagados en los próximos días. (Agencia OPI Santa Cruz)