Piden reactivación de la Usina de 21 Mw en Río Turbio, los mismos que no levantaron la voz cuando Aníbal Fernández dio de baja el convenio anterior

(Por: Rubén Lasagno) – La Cámara de Comercio de Río Turbio le cursó una nota al Interventor de YCRT Thierry Decoud pidiendo que ponga en marcha la Usina de 21 Mw de la cuenca, a fines de satisfacer la demanda eléctrica de Río Turbio y 28 de Noviembre ante los eventuales cortes que sobrevendrían en los próximos días/semanas, debido a trabajos de mantenimiento sobre el interconectado.

En ese sentido le hacen saber al funcionario nacional que toda la comunidad de la cuenca, se ven seriamente afectada por los cortes, ya sean programados o imprevistos y consideran ponderable la entrada en servicio de dicha usina para que no se vea afectado, además de los hogares, el comercio en general, claramente perjudicado ante tantas horas sin luz, tal como Servicios Públicos anunció para este fin de semana con largos cortes de hasta 12 horas, aun cuando luego Transener, la transportadora de energía, rectificó la información y dijo que no habrá cortes.

Mala memoria

Sin duda la Cámara de Comercio, al igual que muchos habitantes de la cuenca y ni hablar de los gremios que actúan dentro de YCRT, olvidan y/o no dicen, en cambio, que cerraron la boca y hasta aplaudieron cuando asumió Aníbal Fernández y en un acto de plena demagogia política, dio de baja el convenio firmado por la anterior intervención a cargo de Omar Zeidán, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por un buen tiempo la Usina 21 Mw funcionó y abasteció a ambas localidades y le ahorraba a todos los habitantes de la cuenca un 35% del valor de las facturas de luz.

El 11 de agosto del 2019, un día después que ganara las elecciones el presidente títere de Cristina Fernández, en la vuelta del kirchnerismo al poder camuflado detrás de Alberto Fernández, los dirigentes de la Intersindical de YCRT pararon el complejo minero con la aprobación del Frente para la Victoria y el silencio cómplice de las organizaciones sociales y gran parte de la población.

Poco tiempo después, la Usina de 21 Mw sufrió la destrucción de una de sus calderas, por negligencia, mala praxis, descuido, falta de inversión y todos los motivos que son atinentes a una administración del yacimiento que había llegado para montar (una vez más) los kioscos de la corrupción y en comunión con los sindicato, que estaban lanzados a recuperar sus privilegios, abandonaron cualquier atisbo de inversión para sostener el complejo.

Se rompió y nadie se preocupó

Una vez destruída la caldera, la usina salió de servicio definitivamente y durante los cuatro años que duró el gobierno K, no se encontró un solo responsable de desastre; los sindicatos actuaron en defensa propia, utilizándola como excusa de inversión para desviar fondos. La rotura del sistema, cuyos daños superaban el millón de dólares, nunca fue revertido (aún hoy) y los sindicatos plantaron un paro feroz en contra del gobierno de Macri, dejaron de sacar carbón y por ende de cargar barcos del mineral para venderlo a Brasil, como lo habían logrado hacer hasta el día antes de las elecciones la Intervención de aquel entonces.

Ni bien asumió Aníbal, echó a 417 trabajadores con el consentimiento (y el pedido de despido expreso ante la justicia) de ATE, la complicidad de los otros sindicatos (APS, Luz y Fuerza y La Fraternidad) y una vez más, el silencio de la comunidad en su mayor parte. fue atronador.

Hoy, la Cámara de Comercio “exige” la puesta en marcha de la Usina de 21 Mw ante la desesperación que imponen los cortes de luz en invierno y que serán de inexorable cumplimiento, por más que este fin de semana no se produzcan.

Lamentablemente, hoy, que en el gobierno nacional y al frente de YCRT hay una decisión tomada de no invertir o de transformar al yacimiento en no se sabe qué, lo que menos le preocupa a Thierry Decoud, seguramente, es complacer a la ciudadanía de la cuenca, invirtiendo miles de millones de pesos para recomponer una usina a fin de que los vecinos no se vean perjudicado con los cortes de energía del interconectado, cuestión que en estos 4 años no les preocupó.

Tanto los comerciantes como los sindicatos y parte de la población que avaló el latrocinio y la mentira del kirchnerismo, antes y después y se sintió “aliviado” con la presencia de Aníbal como conductor del yacimiento, hicieron un estruendoso silencio ante todo lo ocurrido por razones estrictamente políticas y se olvidaron durante 4 años de pedir, exigir y reclamar que la Usina, tan necesaria para la cuenca, fuera reactivada como lo piden hoy. (Agencia OPI Santa Cruz)