Toda una metáfora, el kirchnerismo se llevó el CCK en una isla, lo cual representa muy bien el aislamiento político que sufre en la práctica

(Por: Rubén Lasagno) – Lo que no se animó a hacer Mauricio Macri, lo hizo Javier Milei: sacar los autorreferenciales nombres con el cual el kirchnerismo bautizó todo a su paso como “Néstor Kirchner” con el fin de dejarlo plasmado para la posteridad y que las generaciones venideras, conocieran “su obra”, obviamente, sin entrar en demasiados detalles.

Así ocurrió con la placa vergonzosa que recordaba a los “fundadores” del denominado Centro Cultural Kirchner (CCK), en cuyo frente lucía un recordatorio de quienes lo habían inaugurado, casi una ficha de antecedentes, más que una placa fundacional.

Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Julio de Vido y José López, figuraban allí estampados, quizás para recordar el primer gobierno nacional de la historia en el cual todos sus integrantes (excepto NK, fallecido) están condenados por delitos de corrupción mientras desempeñaban las más altas funciones en el Estado Nacional.

Cuando en el 2019 asumió Macri, Pablo Aveluto, Ministro de Cultura y Hernán Lombardi, explicaban en los canales de Tv con bastante pudor, que el gobierno, aunque no estaba de acuerdo, había decidido “respetar el nombre y la placa”, creyendo que de esa manera eran más “institucionales y democráticos”; y así les fue.

Milei le cambió el nombre al edificio de la cultura, ahora se llama “Palacio Libertad”, sacó la placa de los que tienen antecedentes penales y también retiró un busto de la antidemocrática Hebe de Bonafini, que no tenía absolutamente nada que hacer allí y mucho menos en ausencia de sus favorecedores, que en vida le prodigaron fondos públicos e impunidad.

Pero tal vez la mayor expresión de la reducción y marginalidad del kirchnerismo como tal, ha sido la “inauguración” del CCK en la isla Maciel, jurisdicción del ultra K Jorge Ferraresi, donde se reunió la militancia para rendirle honor al ex presidente, cuyas estatuas y bustos también han sido objeto de repudio y fueron quitadas de los edificios públicos donde estaban emplazadas, tanto en el país como en el exterior.

Luego de perder las elecciones por más del 57% en todo el país, lo cual permite concluir que los mismos peronistas/kirchneristas votaron en contra de Sergio Massa y CFK, el kirchnerismo ha quedado reducido en poder y marginado prácticamente de las decisiones políticas, guardando aún un cierto control en el Congreso. Solo con esto y esperando que a Milei le vaya mal y el país se incendie, mucho más aún de lo que ellos con Alberto y Massa lo dejaron en diciembre del 2023, el kirchnerismo de rezago se repliega y uno de esos lugares es esta isla, con lo que la metáfora expresa por sí misma.

El kirchnerismo y La Cámpora no tienen objeción de conciencia, por lo tanto, no sienten culpa de nada, obedecen ciegamente a sus instintos y a su madre putativa y avanzan sin reparar en lo moral, lo justo o lo institucional. Son arcaicos en sus pensamientos, brutales en sus decisiones y pragmático en lo político. No tienen límites ni condicionamiento para usar el poder de la manera más extorsiva, corrupta y obscena, en la que se pueda pensar. Y por segunda vez, el pueblo los expulsó del poder con el voto. Pero que estén lejos, no quiere decir que hayan desaparecido.

El hecho de que estén en una isla (figuradamente) no significa que hayan arriado sus banderas y todos ellos saben que si al presidente Milei le va bien y la Argentina encuentra una salida, no vuelven más. Por eso y no por otra cosa, arremeten contra todo y usan para sus oscuros fines a los sindicalistas, dirigentes sociales y gobernadores carroñeros de los fondos públicos que se enriquecieron durante 16 años con el populismo empobrecedor el cual sembraron a lo largo y ancho de nuestro país y tratan de voltear al gobierno legítimamente constituído y elegido por la mayoría del pueblo, porque están convencidos que si ellos no gobiernan, ningún otro puede hacerlo.

Sin embargo, por tantos años de haber gobernado el populismo K, precisamente, tenemos una argentina que ha tocado fondo, con los peores índices de pobreza, inflación, endeudamiento público, la moneda destruida y el prestigio como Nación por el piso y en el mayor descrédito internacional al que nos arrastraron.

Entonces, la metáfora del CCK en la isla Maciel, es toda una foto de cómo están y hasta dónde han llegado por mano propia. Quizás, sea hora de ponerlos en el lugar político que les corresponde, aunque realmente, si Milei estuviera comprometido con sus promesas de combatir la corrupción seriamente, debería hacer mucho más para ver preso a la mayoría de esta banda de forajidos, excepto, claro, que el presidente haga como Mauricio Macri, quien decidió subirla al ring a CFK durante 4 años y en el 2019, por soberbio, cobarde y mentiroso, la viuda le ganó por nock out en las urnas, con un imbécil de candidato, como Alberto Fernández. (Agencia OPI Santa Cruz)