El Gobierno se distancia de los comentarios del secretario de Culto 

El ministro del Interior y el vocero presidencial reafirmaron el compromiso con la libertad individual y aclararon que no se planea derogar leyes ya establecidas.

El Gobierno tomó distancia de las declaraciones del secretario de Culto, Francisco Sánchez, quien reclamó la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y cuestionó el matrimonio igualitario y el divorcio. El ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó estos comentarios como “absolutamente inapropiados” y subrayó que La Libertad Avanza es “un partido liberal, de manera que ser un partido liberal implica poner la libertad en el centro”.

Francos, en declaraciones televisivas, afirmó: “Uno puede estar en desacuerdo con algunos temas, no en el tema de la homosexualidad, pero sí en el lenguaje inclusivo que no tiene nada que ver con el género… pero lo que hay que hacer fundamentalmente es respetar la libertad individual. Cada persona decide qué es y lo que quiere hacer de su vida”. Asimismo, sin nombrar directamente a Sánchez, enfatizó: “Si alguien lo sostiene, no es un liberal”.

El ministro del Interior señaló que estas discusiones ya han sido abordadas por la sociedad y dejó claro que “no es intención del gobierno hoy” plantear la derogación de dichas leyes. “No lo tengo entre las propuestas que el Gobierno intenta llevar al Congreso”, insistió Francos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se pronunció al respecto en una conferencia de prensa, donde afirmó que “los temas que el secretario de Culto mencionó no están en la agenda” de la administración. Adorni atribuyó las declaraciones de Sánchez a opiniones personales y reafirmó que “cada uno es libre” de tener sus propios pensamientos, pero dejó claro que estos no reflejan la posición del Gobierno.

“Cada uno puede tener el pensamiento que quiera, pero de ninguna manera considero la homosexualidad como una enfermedad”, concluyó Francos, reiterando el compromiso del Gobierno con la libertad individual y los derechos conquistados. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA