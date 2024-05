Milei no descarta cambios en el gabinete 

El presidente Javier Milei señaló que no descarta una posible salida de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y aseguró que, tras el desenlace de la Ley Bases, habrá una revisión de resultados que incluirá a todos los ministros. En una entrevista con el canal LN+, Milei enfatizó la necesidad de evaluar el desempeño de todos los funcionarios: “Usted cuando gestiona tiene hitos, el primer hito de este gobierno es el desenlace de la Ley Bases, marcado ese hito, tenemos que hacer una evaluación de resultados. No solo Posse, sino todos los ministros”.

El mandatario nacional subrayó que “se revisan todos” los funcionarios y añadió: “El que no funcionó, se cambia”. Al ser consultado específicamente sobre si Posse seguía en la Casa Rosada, Milei no respondió directamente pero dejó claro que, de no cumplir con las expectativas, cualquier ministro podría ser reemplazado. Mencionó como ejemplo que, si la Ley Bases es aprobada, Federico Sturzenegger podría asumir como ministro, comparando su gestión con la de un “director técnico” que ajusta su equipo según el adversario.

En otro tema, Milei defendió la financiación de su reciente acto en el Luna Park, explicando que se cubrió con las regalías de su libro, derivadas a la empresa que pagó el alquiler del estadio: “Esto salió de la mía”, afirmó, aclarando las dudas sobre la fuente de financiamiento del evento.

Críticas a Axel Kicillof

Milei también apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien calificó de “incapaz superlativo”. Predijo que La Libertad Avanza (LLA) tomará el control de la provincia de Buenos Aires en 2027, afirmando: “No solo que le vamos a ganar en el 25, sino que en el 27 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires”. Criticó la gestión de Kicillof, señalando la insuficiencia de recursos y cuestionando la entrega de patrulleros a Santa Fe mientras la provincia de Buenos Aires enfrenta serios problemas. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA