Aprobación de la Ley de Bases: un éxito y un revés para el oficialismo

En una intensa sesión en el Senado, el oficialismo logró aprobar por unanimidad el blanqueo de capitales y la moratoria para deudas tributarias. Sin embargo, sufrió un duro revés al no conseguir la aprobación de la restitución del Impuesto a las Ganancias y las reformas en Bienes Personales, ejes centrales del Paquete Fiscal.

El blanqueo de capitales, que permite ingresar al sistema bienes no declarados sin pagar impuestos hasta 100 mil dólares, fue aprobado con algunas modificaciones importantes. No podrán beneficiarse del blanqueo los extranjeros ni quienes tengan bienes a nombre de terceros, una propuesta de la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) para evitar beneficios a testaferros. También se excluyen los bienes no declarados de familiares de narcotraficantes, así como los exfuncionarios de los últimos diez años y sus familiares directos. Además, se prohíbe el blanqueo de criptomonedas del exterior.

La moratoria para deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social también recibió respaldo unánime. Los contribuyentes podrán regularizar obligaciones vencidas hasta el 31 de marzo, con descuentos en los intereses según el momento del pago. Los que paguen al contado o en tres cuotas en los primeros 30 días tendrán una reducción del 70% en los intereses, y esta reducción disminuye al 60% y 50% si se paga en 60 y 90 días, respectivamente.

En contraste, el Senado no logró aprobar las reformas en el Impuesto a las Ganancias ni en Bienes Personales. La votación para la reforma de Bienes Personales fue de 37 en contra y 35 a favor, con una sorpresiva abstención de la senadora de Río Negro, Mónica Silva. La propuesta del gobierno buscaba aumentar el mínimo no imponible a 100 millones de pesos y reducir la alícuota máxima, pero enfrentó una fuerte oposición.

La restitución del Impuesto a las Ganancias también fue rechazada, con 41 votos en contra y 31 a favor. Esta medida buscaba que los sueldos superiores a 1,8 millones de pesos para solteros y 2,3 millones para casados volvieran a estar gravados, un pedido especial de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Sin embargo, la oposición argumentó que esta medida no era viable y que afectaría significativamente a las provincias, ya que se trata de impuestos coparticipables.

A pesar del rechazo a estos puntos clave, se aprobaron en particular las nuevas escalas del Monotributo y el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. También se debatieron cambios en las regalías mineras, con una propuesta para elevarlas al 5% en nuevos emprendimientos, aunque se mantendrá en el 3% para los existentes.



El oficialismo tiene la opción de revertir la anulación de los artículos sobre Ganancias y Bienes Personales en la Cámara de Diputados, donde ya se aprobaron previamente. Sin embargo, esto dependerá de reunir la mayoría necesaria en la próxima votación. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA