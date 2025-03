El Gobierno enviará un DNU al Congreso para conseguir apoyo en el acuerdo con el FMI

- Publicidad -

El Gobierno anunció hoy que enviará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al Congreso Nacional para obtener el respaldo legislativo en el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Casa Rosada avanza en esta dirección tal como lo había prometido el presidente Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

Según detalló la Oficina del Presidente en un comunicado, este acuerdo “implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central“. El resultado neto de esta operación contribuirá a una reducción de la deuda pública, un paso que el Gobierno considera esencial para fortalecer el balance del Banco Central, y que también permitirá consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica del país.

El Gobierno subrayó que este nuevo entendimiento con el FMI es crucial para continuar con el proceso de desinflación y avanzar en la liberación de restricciones cambiarias. “No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos“, señaló el comunicado.

En este sentido, el presidente Milei espera un compromiso urgente por parte del Congreso, al igual que ocurrió con los gobiernos anteriores en momentos clave de la política económica. Además, reafirmó su convicción de que la lucha contra la inflación debe convertirse en una política de Estado, señalando que esta medida refleja el mandato expresado por los votantes en las urnas.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se refirió al tema en las últimas horas y destacó que “sería un delirio” que la oposición no acompañe este acuerdo con el FMI. Aunque el Gobierno no descarta la posibilidad de emitir un DNU si la situación se demora en el Parlamento, esta no sería su opción principal. De todas maneras, la Casa Rosada confía en que los legisladores comprenderán la importancia de avanzar con el acuerdo para el bienestar económico del país. (Agencia OPI Santa Cruz)