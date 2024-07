A los amigos todo, a los enemigos ni agua”. Fernando Españón, denunciado por corrupción y falta de institucionalidad, nombrado como Jefe del Bloque SER

Ovidio, el poeta Romano dijo “A los hombres no les mueve el mérito de la buena acción, si no lleva tras sí el premio” y la frase viene a cuento del nombramiento como jefe de bloque del oficialismo “SER-Por Santa Cruz” de Fernando Españón, un alfil del gobernador Claudio Vidal que pasó como intendente de 28 de Noviembre, sin dejar de hacer algo mal, desde estar involucrado en casos de corrupción, abuso de poder, pasando por ningunear y saltear las instituciones (Concejo Deliberante), destacarse por su espantosa gestión en la intendencia, de hecho perdió la reelección tras haber recibido a lo largo de los cuatro años como Intendente, todo tipo de crítica, repudio y denuncias, incluyendo un pedido de destitución del CD a pleno, con el impulso de quien hoy es Intendente de esa localidad, Aldo Aravena, el cual, a su vez, lo tiene denunciado a Españón por abuso de autoridad, falsificación de documento público y malversación de caudales. Hasta este momento, no hemos leído y/o escuchado al intendente Aravena, levantar la voz en contra de su antecesor ni del Gobernador que ordenó posicionarlo como jefe de bloque.

Te puede interesar: Fernando Españón ex Intendente de 28 de Noviembre dejó 1.744 millones de pesos en deuda total y más de 824 millones solo de su gestión ¿Qué hará el gobierno provincial?

Los méritos de un amigo

¿Con qué antecedentes Fernando Españón fue diputado, miembro del Consejo de la Magistratura y ahora Jefe de Bloque del partido que llegó al gobierno con promesas de renovación?. Veamos:

Fernando Españón posee siete causas abiertas

1) Carátula: “SR. AGENTE FISCAL S/ REQUIERE INSTRUCCIÓN – Expte. N° 13460/2019”, se encuentra a disposición de esa Excma. Cámara Criminal; en virtud que la presente fuera elevada a la misma en fecha 11 de diciembre de 2.022 mediante Oficio N° 1488/22.-

2) Carátula: JUZGADO FEDERAL DE RÍO GALLEGOS S/ REMITE ACTUACIONES – Expte. N° 14538/2020, se encuentra procesado por el delito de “Abuso de Autoridad“, en los términos del Art. 248 del C.P.A. y en vista Art. 332 del C.P.P.-

3) Carátula: SOSA, YANINA BEATRIZ S/ DENUNCIA – Expte. N° 16710/202, se encuentra en trámite en etapa de instrucción, imputado en orden al delito de “Abuso Sexual Simple bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia” en los términos del Art. 119, primer párrafo del C.P.A. en aplicación de la Ley 26.485.-

4) carátula: MARISCAL, CARMEN ELIZABETH S/ DENUNCIA- Expte. N° 14409/2020, se encuentra en trámite en etapa de instrucción, imputado en orden al delito de “Abuso de autoridad” en los términos del Art. 248 del C.P.A.-

5) carátula: GATICA, ERNA ISABEL S/ DCIA. ABUSO DE AUTORIDAD, FALSIFICACIÓN Y/O ADULTERACIÓN DE – Expte. N° 14464/2020, se encuentra procesado como coautor material y penalmente responsable del delito de “Falsificación de Documento Público Agravado” previsto en el Art. 292, primer párrafo, del CPA, en función del art. 298 del CPA, y “Abuso de Autoridad” art. 248 del CPA, en concurso real entre sí, en función del art. 55 del CPA. y en vista Art. 332 del C.P.P.-

6) Carátula: ARAVENA, ALDO MANUEL Y OTROS S/ DCIA. ABUSO DE AUTORIDAD Y MALVERSACIÓN DE CAUALES PÚBLICOS – Expte. N° 14626/2020, se encuentra en etapa de instrucción, imputado en orden al delito de “Abuso de Autoridad” y “Malversación de Caudales Públicos” en los términos se encuentra procesado como coautor material y penalmente responsable del delito de “Falsificación de Documento Público Agravado” previsto en el Art. 292, primer párrafo, del CPA, en función del art. 298 del CPA, Y “Abuso de Autoridad” art. 248 del CPA, en concurso real entre sí, en función del art. 55 del CPA. y en vista Art. 332 del C.P.P.-

7) Carátula: GORDILLO, ANALIA CELESTE S/ DENUNCIA – Expte N° 16470/2023, se encuentra indagado en fecha 13/12/23, a la espera de la resolución en orden del delito de “Abuso sexual simple (tres hechos) bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia” Art. 119 primer párrafo del CPA., en aplicación de la ley 26.485″.

Un K modificado

Fernando Españón hizo su campaña a la intendencia de 28 de Noviembre en el año 2019 bajo la Ley de Lemas y por dentro del Frente Para la Victoria y gestionó hasta el año 2024 cuando logró la banca liderando la lista oficial de candidatos a diputados de Claudio Vidal.

Cuando ganó la votación comunal, en ese momento bajo la Ley de lemas, el SER era kirchnerista. Luego en 2021 el SER se separó del FPV para las legislativas nacionales lo cual permitió la elección de Vidal en su banca del Congreso.

A los amigos todo, a los enemigos ni agua”. Fernando Españón, denunciado por corrupción y falta de institucionalidad, nombrado como Jefe del Bloque SER

La gestión de Fernando Españón estuvo rodeada de denuncias cruzadas y un pedido de destitución por no respetar institucionalmente al Concejo Deliberante. Uno de esos concejales fue Aldo Aravena, el actual intendente que sustituyó a Españón.

Ni bien asumió la intendencia, Aravena nombró como Jefe de Gabinete de 28 de Noviembre a Paulino Rodriguez, de oficio locutor en la planta permanente de radio nacional L.R.A 18 Rio Turbio, hombre histórico e incondicional que acompañó a Matías Mazú (f). En aquellas épocas se ganó el mote de “monje negro de Matías” y ocupó distintas secretarías (Obras Gobierno, Economía, etc) desempeñándose hasta en dos cargo en forma simultánea y se lo ha sindicado en muchas oportunidades como encubridor de irregularidades en el municipio que administraba el ex diputado.

Rodriguez acompañó a la ex diputada mandato cumplido Nancy Hernández, esposa de Marcial Cané y en el ámbito político provincial se lo sindicaba como “ñoqui” de la ex diputada. Hoy Aravena lo tiene como el principal funcionario municipal.

El municipio de 28 de Noviembre recibió solo de coparticipación en estos cinco meses (enero/mayo), más de 2.000 millones de pesos. La pregunta que todos se hacen ahora que Vidal es Gobernador y Españón jefe de Diputados, es si Aldo Aravena seguirá interesado en impulsar sus denuncias o las archivará/desistirá/anulará, como sucede en Santa Cruz, cuando las condiciones políticas modifican el estatus de aquellos que hacen de las denuncias, una forma de extorsión hacia el propio poder al que buscan llegar por cualquier medio y una vez acomodados en su sitio, desestiman definitivamente?.

En cuanto a Fernando Españón, resulta ser el más adecuado representante físico de la frase de Ovidio: hizo todo mal, pero como no lo mueve ni le interesa el mérito, solo repara en el hecho que, gracias a su amigo y encubridor, el Gobernador Claudio Vidal, le ha llegado el premio.(Agencia OPI Santa Cruz)