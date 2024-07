Guenchenen ¿Dónde estaba cuando  aseguramos que la salida de YPF generaría la caída estrepitosa de la producción con impacto en la ocupación petrolera?

Si no lo hubiéramos advertido con la suficiente anticipación, podríamos llegar a creer la postura fingida del auto elegido Secretario de Petroleros Privados de Santa Cruz, que inició una medida de fuerza por la caída de la producción, lo cual resulta de la salida de YPF de Santa Cruz.

Tardó demasiado el dirigente petrolero en darse cuenta lo que iba a pasar, cuando todos indicaba (y lo dijimos claramente) que el abandono de las áreas por parte de la petrolera estatal impactaría tanto en las finanzas públicas de la provincia, como en la desocupación de zona norte, especialmente, donde casi un millar de trabajadores de manera indirecta, dependen de la operadora y más de 200 sueldos apoyar la estatal, lo cual, a partir de su retirada, agotados los 96,3 millones de dólares de presupuesto que disponía, generaría este brutal impacto en zona norte de nuestra provincia.

Las idas y vueltas del gobierno provincial, incluyendo la pelea inicial con el CEO de la operadora con Vidal que en su momento hizo que Marín desistiera de viajar a Santa Cruz, retrasó los tiempos y alargó el hueco financiero que dejarán las áreas hasta que comiencen a producir, tal como aparentemente sucede en Chubut, que ya tiene concesionado sus área a Pérez Companc.

Lo extraño de todo esto es la reacción tardía del sindicato de petroleros, cuyo Secretario general Rafael Güenchenen plantó un paro y trató de “miserable” a YPF cargándole la responsabilidad de no haber (ni siquiera) ayudado a limpiar las rutas o a los vecinos que no tienen agua, gas ni para comer” (¿?), un argumento bastante naif e incorrecto, si se tiene en cuenta que desde enero se sabe que YPF se retira de las áreas en Santa Cruz y que por otra parte, no es obligación de la petrolera asumir responsabilidades que nada tienen que ver con su actividad productiva. Que lo haga el sindicato por razones de vinculaciones políticas con el actual gobierno provincial es otra cosa, absolutamente distinta.

Lo que ocurrió, realmente, es que el señor Güenchenen necesitado de hacer la campaña para su elección, toda una parodia porque en el sindicato no hubo elección, sino imposición de candidato, dado que había una sola lista (la de él mismo), pasado el acontecimiento sindical, levantó la medida “acatando” una conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo, una medida de fuerza que sonó como mínimo extraña, dado que se se trata de una petrolera que deja las áreas, lo cual fue anunciado hace varios meses y ya ha decidido no poner un peso más en exploración y explotación convencional en Santa Cruz.

Paro poco claro y motivos menos claros

Aquí el problema es otro y seguramente en poco tiempo más lo sabremos, porque YPF no deja Santa Cruz, de hecho es parte del proyecto Palermo Aike, por lo tanto las acciones del Sindicato, extorsivas y de poco efecto práctico, tiene otra lectura que en unos días más vamos a estar en condiciones de relatar con detalles sobre cómo se gestó, los motivos y por qué de la misma manera sorpresiva que se aplicó el paro, también se levantó.

No debemos olvidar que ya en campaña, dijimos que el triunfo de Claudio Vidal le daría al Sindicato de Petroleros una base de sustentación mucho mayor que la que tenía antes de diciembre 2023, pues fue con recursos (entre otros) del propio Sindicato, que Vidal llegó a la gobernación.

Esa condición de cercanía, colaboración e intimidad política hizo que le pusiéramos al actual gobierno de la provincia “el gobierno petrolero” y todo indica que eso está ocurriendo. Sin embargo, como en todos ámbito donde se disputa poder, habrá que ver hasta cuándo la sintonía fina entre Güenchenen y Vidal sigue sin fisuras ni grietas, propio de aquellos que disputan espacios de ese mismo poder que hoy, se ha uniformado en el ámbito de la provincia, desde el gobierno hasta la prestación de servicio y los contratos oficiales. (Agencia OPI Santa Cruz)