Dirigente petrolero dice que apuestan al desarrollo no convencional y off shore

El secretario general del Sindicato de Petroleros de Gas y Energías Renovables, Rafael Güenchenen afirmó que el gremio que conduce apuesta al desarrollo de las áreas no convencionales y la explotación off shore en la provincia de Santa Cruz.

El dirigente petrolero que asumió la conducción el viernes último indicó que se convocó a empresas hidrocarburíferas y funcionarios del área energética para conformar una mesa de diálogo para una mesa de diálogo sobre la crisis del sector en la provincia, con una etapa de declino en la producción.

“El no convencional ha demostrado su enorme potencial en Neuquén, estamos seguros de que Santa Cruz también tiene una gran oportunidad de ir por ese camino” añadió Güenchenen al tiempo que pidió a las empresas que “dejen la provincia, tenemos mucha riqueza en nuestras tierras y mares para explotar. Vaca Muerta no es el único lugar que ofrece la Argentina para el no convencional, y sobre el offshore, tenemos la experiencia de la Cuenca Austral como exitosa, nuestra costa atlántica provincial presenta muchas oportunidades”.

“Tenemos áreas como Costa del Golfo, Cerón Chico de Pan American, y Palermo Aike, operada por CGC e YPF, que ofrecen enormes posibilidades. El desafío es dinamizar la industria y atraer más inversiones, más jugadores. Nuestro sindicato se va a sentar para aportar su trabajo, su experiencia y permitir la articulación que nos permita que los proyectos avancen” argumentó el dirigente petrolero. (Agencia OPI Santa Cruz)